Pourquoi Caitriona Balfe a poursuivi la production d’Outlander

L’actrice qui incarne Claire Fraser a révélé son combat sur le plateau avec les responsables de la série. C’est ainsi que Belfast l’a inspirée à se battre pour son objectif au sein du programme.

© StarzCaitriona Balfe joue Claire Fraser dans Outlander.

Si on parle de séries périodiques, il est inévitable de ne pas penser à Étranger. Et c’est qu’au fil de toutes ses saisons, inspirées de la saga des romans de Diana Gabaldon, sa production a su en faire un véritable phénomène. Cependant, cela pourrait prendre une tournure inattendue après Caitriona Balfe, son protagoniste, poursuivre publiquement les responsables de la fiction.

Depuis ses débuts en 2014, l’actrice a donné vie à Claire Fraser, gagnant l’affection des fans du monde entier et se catapultant ainsi pour continuer à faire partie de projets réussis. Malgré cela, son nom est directement associé à Étranger et c’est pour cette raison que son commentaire particulier dans une interview a retenu l’attention des followers de la série.

Balfe fait également partie du casting de Belfast, le film qui s’annonce comme l’un des grands candidats aux Oscars 2022. C’est là qu’elle s’est sentie inspirée pour commencer réalisez vos propres projets, mais apparemment il n’y est pas parvenu comme il le souhaitait dans la série Starz. « Avec Sam Heughan nous avons été dans la série et sur le plateau tous les jours depuis la première saison. J’ai frappé à cette porte envie de faire ça depuis un bon bout de temps« , a-t-il pointé.

Apparemment, à plusieurs reprises, elle a demandé à la production de devenir l’un des réalisateurs de Étranger. « C’est quelque chose dont j’ai parlé dans la série mais ça tombe un peu dans l’oreille d’un sourd« , il a continué. Il a également ajouté : «Je suis très proche de toute l’équipe de tournage et chaque fois qu’ils discutaient de l’objectif qu’ils utilisaient et de la monture, ils m’ont vraiment aidé à me donner toutes les informations que je voulais. C’est dommage, mais c’est hors de mes mains”.

Dans quelques semaines seulement, seront dévoilés les nouveaux épisodes qui feront partie de la sixième saison, dont le tournage a commencé début 2021 après le retard causé par la pandémie. Le septième épisode est sur le point de commencer le tournage et ce pourrait être la dernière apparition de Claire à l’écran. Des rumeurs indiquent que le contrat des protagonistes expirera cette année. Cependant, le projet vise à avoir au moins 10 parties, tout comme la saga Gabaldon.

