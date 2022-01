Théories : Voici comment Tom Holland pourrait apparaître dans Euphoria

in

L’acteur de Spider-Man pourrait rencontrer Zendaya dans l’un des épisodes. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent de ses possibles performances dans la série HBO Max.

© GettyTom Holland arrive-t-il sur HBO Max ?

2021 semblait être la grande année dans la carrière de Tom Holland Oui Zendaya, le couple qui a confirmé leur idylle et ému les fans de la Univers cinématographique Marvel avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Pourtant, l’agenda des deux acteurs continue d’être rempli de projets. Alors que l’interprète de Peter Parker s’apprête à sortir Inexploré, la personne chargée de personnifier les stars de MJ dans la deuxième saison de euphorie dans hbo max.

Pourraient-ils se croiser dans un nouveau projet qui n’a rien à voir avec Spider-Man ? Pour le moment, rien n’est confirmé. Cependant, les fans assurent que la célébrité britannique pourrait avoir sa grande apparition dans les prochains épisodes de la série pour adolescents. C’est que tout serait servi pour que cela se produise, puisqu’il s’agit d’un groupe de lycéens qui parcourent les thèmes de leur âge.

Et s’il y a quelqu’un qui a montré qu’il connaissait très bien ce rôle, c’est bien Tom Holland. C’est pourquoi il a mentionné à plusieurs reprises son désir d’apparaître dans euphorie. Il y a des mois, il a révélé à Collider : «J’adorerais être avec Jacob Batalon en arrière-plan d’une des scènes de Zendaya., juste parce qu’ils sont deux de mes meilleurs amis et que j’aimerais refaire quelque chose avec eux”. Mais ce ne sont pas seulement ses paroles qui ont éveillé les soupçons, mais aussi certaines images particulières.

Une photo publiée puis supprimée par un membre de l’équipe de production a révélé que l’acteur avait visité le plateau. Ce n’est pas tout, car une image du casting a attiré l’attention. Tandis que Barbie Ferreira, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow et Sydney Sweeney ils posent avec Zendaya, derrière on peut voir un jeune homme avec un masque. Et bien sûr, les fans ont associé le personnage à Tom Holland.

Après que les adeptes aient rempli les réseaux sociaux de scènes et de théories éditées, il y en avait une qui se démarquait des autres. Et c’est que l’hypothèse principale est qu’il n’aura pas de caractère, mais plutôt un camée. Cela a été donné à comprendre par l’actrice qui personnifie rue sur HBO Max en dialogue avec Entertainment Tonight : «Tom a été d’un grand soutien tout au long de la saison. Nous avons parlé d’une apparition de lui, nous avons plaisanté sur cachez-le en arrière-plan et voir si quelqu’un peut le repérer”. Apparaîtra-t-il dans les prochains épisodes ?

