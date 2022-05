Heartstopper : Netflix confirme le renouvellement de la série pour deux saisons supplémentaires

in

Après des semaines de spéculation et de mystère, Netflix a confirmé que bouchon de coeur Il aura la saison deux et trois. Découvrez quand ils sont libérés.

©IMDBJoe Locke dans Heartstopper

Le 22 avril dernier Netflix ajouté à son catalogue bouchon de coeur, une série qui a fait sensation auprès des plus jeunes. La bande, qui est basée sur le bande dessinée alice oseman, a eu une saison de huit épisodes complètement captivants. En effet, en se concentrant sur l’intrigue centrale, ils ont capturé L’histoire d’amour de Nick et Charliedeux jeunes gens qui, malgré tout, ont réussi à faire réussir leur relation.

Sans doutes, bouchon de coeur C’est l’une de ces séries qui enseignent, excitent et, en même temps, divertissent. Fiction, qui est un original de Netflix, a montré une romance complètement émouvante et cela a été démontré par ses fans. Eh bien, malgré le fait qu’au début l’édition n’était pas tout à fait réussie, elle a peu à peu grandi chez le géant du streaming. À tel point qu’un mois après sa première, le service à la demande a décidé de miser à nouveau dessus.

C’est-à-dire, Netflix a confirmé que bouchon de coeur aura une deuxième saison. Oui! Bien que cela paraisse peu probable, puisque dans les premières semaines, la série n’a pas été beaucoup vue, l’insistance des fans s’est fait entendre. Tel est ainsi Joe Locke et Kit Connor reviendront sur le géant du streaming pour redonner vie à Charlie et Nick bien-aimés. dans cette histoire. Il en sera de même pour le reste de vos coéquipiers.

Cependant, il convient de noter que ce n’est pas la seule grande nouvelle révélée par la plateforme. Est-ce que, comme si cela ne suffisait pas, Ils ont également confirmé que la série aura trois saisons ! C’est-à-dire, bouchon de coeur a été renouvelé pour deux autres éditions. Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus à part ces surprises qui, à un moment donné, étaient à prévoir.

Il faut se rappeler que la série est basée sur le bande dessinée alice oseman, qui a publié trois éditions de ses romans graphiques. C’est-à-dire que pour le moment, le géant du streaming a en tête de capter l’intégralité de l’histoire. D’autre part, il y a aussi le fait que l’adaptation sur petit écran ne soit plus dans le TOP 10 des plus reproduites, mais a atteint la cinquième position avec un total de 23 940 000 heures vues.

Sans aucun doute, ces statistiques étaient essentielles pour que la série se renouvelle et revienne à Netflix. Que oui, pour l’instant, On ne sait pas quand les nouvelles éditions sortiront ou si elles ont déjà commencé le tournage. Depuis la production, ils n’ont pas encore fait de confirmation officielle sur le début du tournage. Mais, à partir des prochains mois, la deuxième saison pourrait arriver au début de l’année prochaine et la troisième fin 2023.

