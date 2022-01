Vincent D’Onofrio se souvient comment Hugh Jackman l’a encouragé à devenir un méchant Marvel

Le retour de Vincent D’Onofrio en tant que Casse-cou le méchant Wilson « Kingpin » Fisk dans la finale de la série Disney+ Oeil de faucon a prouvé qu’une fois que certains acteurs assument un rôle, il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre assume ce rôle tant que l’acteur d’origine est toujours prêt à le jouer. Alors que les fans étaient ravis de voir D’Onofrio reprendre son rôle après des années d’incertitude suite à l’annulation de Netflix Casse-cou série, l’acteur lui-même a révélé dans une nouvelle interview qu’il avait été initialement encouragé dans le rôle par une icône de longue date de Marvel : Hugh Jackman.

D’Onofrio s’est récemment rendu au Marvel News Desk et a partagé une anecdote sur la façon dont Jackman était chargé de l’encourager à assumer un rôle de méchant dans le MCU, ce qui l’a finalement conduit là où il se trouve maintenant. Selon l’acteur Kingpin, son premier intérêt a été suscité juste après Homme de fer a été libéré, et il a estimé qu’il y avait quelque chose dans le genre des super-héros qui valait la peine d’être poursuivi. Dans une conversation apparemment décontractée, Jackman a offert des encouragements à poursuivre un rôle à l’avenir. Il s’est souvenu :

FILM VIDÉO DU JOUR

« La seule chose qui était sur mon radar à ce moment-là en ce qui concerne les trucs de super-héros était Robert [Downey Jr.]dans Iron Man, que j’ai trouvé extrêmement impressionnant. Je pense que j’étais en fait avec Hugh Jackman – il était chez moi parce que nos enfants allaient à la même école, et nous étions assis sur ma terrasse. . . et j’ai dit : « Ce truc de super-héros s’avère vraiment intéressant », et il a dit : « Ouais ! » Et je me dis: ‘Tu sais, je pense qu’un jour j’aurai la chance de jouer l’un de ces méchants, et je pense que je pourrais le déchirer.’ Il dit : ‘Ouais, je pense que tu pourrais aussi.' »

Vincent D’Onofrio a prouvé que les fans obtiennent parfois ce qu’ils veulent avec Kingpin Return







Des semaines avant le Oeil de faucon série créée sur Disney +, un message apparemment innocent de D’Onofrio était suffisant pour que les fans demandent si la star était sur le point de ramener son méchant sur les écrans dans le cadre du MCU. Bien qu’il ait passé plus d’un mois à nier toute implication dans la série ou qu’il était prévu de reprendre son rôle à l’avenir, Kingpin est effectivement apparu dans la série et il a été joué par D’Onofrio malgré les protestations précédentes de l’acteur.

Wilson Fisk a été présenté comme un seigneur du crime en plein essor qui a construit son empire à la suite de The Avengers Battle of New York, qui en est venu aux mains avec Matt Murdock / Daredevil de Charlie Cox dans la série basée sur Netflix de Casse-cou. Lorsque Marvel Studios a commencé à débrancher de nombreux projets non MCU, il était douteux que Fisk réapparaisse dans un projet Marvel. Nous sommes maintenant dans une position où Fisk et Matt Murdock ont ​​​​été introduits dans le MCU discrètement mais efficacement, et tandis que le sort de Kingpin à la fin de Oeil de faucon était laissé incertain, la popularité du méchant de D’Onofrio rend presque certain que nous le reverrons à l’avenir, très probablement dans le Oeil de faucon séries dérivées, Écho.





Lorsque vous vous arrêtez pour considérer l’impact que Hugh Jackman a eu sur le genre des super-héros pendant son temps passé à jouer à Wolverine à travers de nombreux X Men films, il est intéressant de savoir que quelques mots de lui ont finalement contribué à créer l’une des caractérisations de méchants les plus populaires et les plus appréciées par la critique à avoir jamais honoré le genre des super-héros.





Hugh Jackman dit très clairement qu’il ne reviendra jamais en tant que Wolverine Les rumeurs ne manquent pas selon lesquelles Hugh Jackman remettra les griffes une fois de plus, mais le fera-t-il ? L’homme lui-même a une réponse.

Lire la suite





A propos de l’auteur