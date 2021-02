Le Hyundai IONIQ 5 arrive: un SUV 100% électrique doté d’une charge ultra-rapide de 800 V et d’une autonomie de 480 km

Une nouvelle ère s’ouvre pour Hyundai: sa plate-forme E-GMP (Hyundai Global Electric Modular Platform) fait enfin ses débuts dans le très attendu Hyundai IONIQ 5, quelques croisement de taille respectable qui possède surtout une Système de charge ultra-rapide 800V Il est également bidirectionnel et vous permet de recharger même des vélos ou des scooters électriques.

L’IONIQ 5 possède de nombreux autres détails remarquables allant de son empattement de 3 000 mm, ses roues de 20 pouces ou son « Universal Island », une console centrale qui glisse jusqu’à 140 mm pour permettre une plus grande liberté de mouvement sur les sièges avant ou arrière.

Si vous voulez plus d’espace, déplacez l’île universelle

Il s’agit d’un véhicule dans la lignée des autres SUV et CUV du marché qui a une taille remarquable: 4,64 m de long et 1,60 mètre de haut, en plus de ces 3 000 mm d’empattement.

La façade est équipée avec le premier capot « clapetHyundai « ( » coque « ) avec lequel l’aérodynamisme est amélioré, et le pare-chocs a un design en V avec des lumières caractéristiques qui différencient ce nouveau modèle qui entame une nouvelle étape pour les véhicules électriques du constructeur sud-coréen.

Il y a d’autres détails notables de la conception extérieure tels que les poignées rétractables et ces jantes 20 pouces qui sont les plus grands jamais équipés d’un véhicule électrique Hyundai.

À l’intérieur, se distingue « l’îlot universel », la console centrale mobile qui peut être déplacée jusqu’à 140 mm et permet ainsi aux utilisateurs des sièges avant ou arrière avoir plus de liberté de mouvement.

Les sièges avant sont réglés électroniquement et sont conçus dans épaisseur réduite de 30% pour laisser plus d’espace aux passagers de la deuxième rangée.

Jusqu’à 480 km d’autonomie

L’IONIQ 5 sera proposé dans diverses configurations d’entraînement électrique. Ainsi, nous avons deux variantes de batterie, 58 kWh et 72,6 kWh, ainsi que deux configurations de moteurs électriques: une avec un moteur arrière et une avec des moteurs avant et arrière.

La vitesse maximale atteinte par la variante la plus puissante est de 185 km / h. Dans la variante la plus puissante, nous avons un moteur arrière de 155 kW (générant un couple de 350 Nm) et un moteur avant de 70 kW (255 Nm) pour la transmission intégrale. Si on le combine avec la batterie de 72,6 kWh, ce modèle peut passer de 0 à 100 km / h en 5,2 s.

L’autonomie est toujours en attente d’homologation, mais le constructeur indique que l’autonomie électrique maximale de l’IONIQ 5 atteint 480 km avec le cycle WLTP.

Bienvenue, 800V: 10 à 80% de charge en seulement 18 minutes

L’une des caractéristiques les plus marquantes de la nouvelle Hyundai IONIQ 5 réside sans aucun doute dans sa plate-forme E-GMP, qui peut prendre en charge les systèmes de charge 400V et 800V sans avoir besoin de composants ou d’adaptateurs supplémentaires.

Ainsi, avec un chargeur de 350 kW l’IONIQ 5 peut être chargé de 10% à 80% en seulement 18 minutes. Grâce à ce système de charge, il est possible d’obtenir 100 km d’autonomie en seulement 5 minutes de charge.

Non seulement cela: le système est bidirectionnel grâce à la fonction V2L (Vehicle-to-Load) qui vous permet d’utiliser ou charger des appareils électriques comme les vélos ou les scooters électriques.

À l’intérieur, nous avons un Écran tactile de 12 pouces, tandis que le pare-brise peut également devenir un écran d’affichage grâce au système d’affichage tête haute avec réalité augmentée (AR HUD).

Il y a aussi du nouveau dans le domaine de l’aide à la conduite: l’IONIQ 5 est le premier modèle Hyundai équipé du système Highway Driving Assist 2 (HDA 2), en plus de l’assistant de collision frontale, de l’assistant d’angle mort ou de celui qui permet d’établir des limites de vitesse intelligentes.

Prix ​​et disponibilité Hyundai IONIQ 5

Le constructeur a indiqué que la Hyundai IONIQ 5 sera disponible dans différentes régions du monde au cours du premier semestre 2021.

Pour le moment aucun prix n’a été offert pour chacune des variantes de ce nouveau véhicule Hyundai 100% électrique, mais nous mettrons à jour ces informations dès qu’elles seront disponibles.