La mère de Selena Gomez répond aux détracteurs qui lui ont dit de « perdre du poids »

La mère de Selena Gomez, Mandy Teefey, a répondu aux body-shamers après qu’elle, sa fille et l’entrepreneur Danielle Pierson aient partagé une couverture de magazine ensemble.

Le trio annonçait sa nouvelle fondation pour la santé mentale, « Wondermind », qui sera lancée en 2022. Cependant, Teefey a déclaré qu’après que la couverture « Entrepreneur » a été partagée sur les réseaux sociaux, elle a ressenti le besoin de répondre aux escrocs du corps lui envoyant des messages à propos de son poids.

« Je n’allais jamais en discuter, mais je savais que lorsque la couverture » Entrepreneur « est sortie, les commentaires sur mon poids allaient me faire l’objet d’un DM », a écrit Teefey sur Instagram.

Teefey a publié une capture d’écran d’un message direct de quelqu’un lui recommandant de suivre un cours en ligne de 5 000 € pour perdre du poids.

« J’étais hors de l’hôpital pendant peut-être 3 semaines et demie à cause d’une double pneumonie », a poursuivi Teefey. « On m’a dit que j’avais des jours à vivre. J’avais des docteurs miracles et l’amour de ma famille et de mes amis pour me faire avancer. Je me suis battu. Les docteurs se sont battus et j’étais l’un des rares à m’en sortir. J’ai pris 60 livres plus l’inflammation causée par l’infection. »

Teefey a également partagé deux images d’elle à l’hôpital, dont une photo du moment où on lui a dit qu’il lui restait deux jours à vivre et une photo du jour de sa libération.

Malgré ses problèmes de santé, Teefey a déclaré qu’elle « n’avait jamais abandonné » elle-même ou la fondation Wondermind.

« Je suis en bonne santé et je vais travailler sur moi-même à mon rythme », a poursuivi Teefey. « C’est un miracle que je sois ici et que je puisse négliger si cela signifie que je suis un (taille) 16 au lieu d’un 8. Beaucoup d’amour à tout le monde. »

Mandy Teefey et Selena Gomez assistent à la première de « 13 Reasons Why » en 2017. Steve Cohn / AP

Gomez a également fait face à la honte corporelle tout au long de sa carrière. La star, qui a reçu un diagnostic de lupus et a subi une greffe de rein en 2017, a déclaré que certaines de ses fluctuations de poids sont causées par des problèmes de santé.

« Je faisais face à de nombreux problèmes médicaux, donc mon poids fluctuait beaucoup », a déclaré Gomez à Séduire en 2020, ajoutant que la réponse en ligne qu’elle avait reçue était « juste injuste à gérer pour quelqu’un ».

