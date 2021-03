Superman est ressuscité dans Snyder Cut Sneak Peek avec Henry Cavill dans le rôle de Clark Kent

Henry Cavill est de retour en tant que Superman dans un nouveau regard sur Justice League de Zack Snyder. Sur Twitter, Snyder a publié un nouveau teaser vidéo du film de quatre heures présentant ce qui pourrait être l’apparition finale de Cavill dans le rôle emblématique. Après que Man of Steel s’habille, il vole droit dans le ciel alors que HBO Max vante la date de sortie du 18 mars. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Parallèlement à la vidéo teaser, Snyder a également lancé un nouveau Superman affiche pour le film. Cela fait suite à la sortie d’une nouvelle affiche et d’un teaser qui a été tweeté hier en se concentrant sur Ben Affleck en tant que Batman. Nous pouvons supposer que d’autres teasers et affiches sur d’autres membres de la Ligue de la justice arriveront dans les prochains jours. Jetez un œil à la nouvelle affiche du personnage de Superman ci-dessous.

Il y a eu des rapports mitigés ces dernières années quant à savoir si Henry Cavill serait jamais enfiler les collants en tant que Superman dans un nouveau film de DC. Il semble maintenant que Warner Bros.est à la recherche d’un nouvel homme d’acier avec l’annonce récente que Ta-Nahisi Coates a été sollicitée pour écrire un Superman redémarrer pour le studio. Bien qu’il y ait beaucoup de rumeurs, il n’a pas encore été confirmé que Cavill reviendra dans un autre film de DC, il est donc possible que Justice League de Zack Snyder sera le dernier que nous verrons la version de Cavill de Superman.

Avec Cavill comme Clark Kent et Affleck comme Bruce Wayne, Justice League de Zack Snyder mettra en vedette plus de Gal Gadot comme Wonder Woman, Ray Fisher comme Cyborg, Ezra Miller comme Flash et Jason Momoa comme Aquaman. D’autres personnages du DCEU feront également leur apparition, tels que Jared Leto comme le Joker, Amy Adams comme Lois Lane, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor, Joe Manganiello comme Deathstroke, Diane Lane comme Martha Kent et JK Simmons comme commissaire James Gordon.

La production tumultueuse de la coupe 2017 de Ligue de justice a été bien documenté. Snyder a dû quitter brusquement le projet pendant la post-production à la suite d’une tragédie familiale. Joss Whedon a ensuite été embauché pour terminer le film, mais il avait une vision très différente de ce qui Ligue de justice devrait être. De nombreuses réécritures et reprises ont radicalement modifié le produit final, qui avait fortement dévié de la vision originale de Snyder. Depuis, les fans font campagne pour que le studio publie le Snyder Cut.

Pour le meilleur ou pour le pire, la nouvelle coupe de quatre heures se terminera apparemment par un cliffhanger majeur. C’est parce que Snyder avait initialement envisagé Ligue de justice comme le début d’une série de trois films similaire à Le Seigneur des Anneaux. Quoi qu’il en soit, il semblerait que ce cliffhanger ne sera jamais résolu non plus, car Snyder dit qu’il ne prévoit pas que Warner Bros. commandera plus de suites de sitôt. Il convient de noter que l’original était l’un des films les plus chers jamais réalisés et que le studio avait coûté environ 70 millions de dollars pour que Snyder termine le Snyder Cut, même si très peu de nouvelles images devaient être tournées.

Justice League de Zack Snyder commencera à diffuser sur HBO Max le 18 mars. Le nouvel aperçu nous vient de Zack Snyder sur Twitter.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, Streaming, HBO Max, Superman