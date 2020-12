«  The View  »: Meghan McCain partage un doux message d’un fan qui lui manque

Meghan McCain de La vue a été absente de «Hot Topics» depuis la naissance de sa fille Liberty Sage. Le co-animateur conservateur a donné du piquant à l’émission en opposant à la plupart des co-animateurs de l’émission. McCain a profité de son temps avec son bébé mais elle se prépare à retourner à l’émission-débat ABC. Les fans étaient impatients de revoir son débat et l’ont exprimé sur les réseaux sociaux.

Que disent les fans de Meghan McCain?

McCain a été manqué par les fans de La vue mais son retour est imminent. L’expert républicain a récemment partagé un doux message d’un fan qui a hâte de la revoir dans l’émission.

«Sérieusement Meghan McCain, j’ai besoin de toi La vue aussi urgemment que j’avais besoin de parler à mes parents quand il était temps », a tweeté le fan.

La nouvelle mère a cité le tweet à ses plus de 700000 abonnés appréciant le sentiment.

«J’apprécie ce beau sentiment», a tweeté McCain. «Je reviendrai sur La vue quand la saison revient juste après le Nouvel An en janvier. Appréciez ceux qui me manquent. J’adore mon travail mais j’ai aussi beaucoup aimé cette fois avec ma fille Liberty et je pense que le congé de maternité est un cadeau.

J’apprécie ce beau sentiment. je reviendrai @La vue quand la saison revient juste après le Nouvel An en janvier! J’apprécie ceux qui me manquent. J’adore mon travail mais j’ai aussi beaucoup aimé cette fois avec ma fille Liberty et je pense que le congé de maternité est un cadeau. ♥ ️ https://t.co/rCPOv1iOm3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 10 décembre 2020

Bien que beaucoup soutiennent le retour de McCain, il y en a qui ne la manquent pas du tout. Cependant, McCain sait comment gérer les trolls et a applaudi le haineux sur Twitter.

« Désolé Charlie, je reviens, » McCain applaudit en citant le tweet.

Meghan McCain a du mal à trouver un tire-lait portable

Alors que McCain se préparait pour son retour à La vue pour s’attaquer aux derniers «sujets d’actualité», elle a du mal à trouver un tire-lait portable approprié. La lutte est réelle pour une nouvelle maman et McCain fait face à la réalité et a eu recours à Instagram pour trouver des recommandations.

«J’ai essayé le portable Medela régulier [breast pump] et puis j’ai essayé l’Elvie et ils craignent, ça ne marche pas du tout », a déclaré McCain dans ses Stories. «Je suis allé à un rendez-vous chez le médecin et je suis revenu… et c’était un désastre parce que l’aspiration n’était pas aussi forte. Et je dois retourner au travail en janvier. »

L’analyste politique a apparemment confirmé qu’elle retournait au studio et qu’elle ne faisait pas seulement le spectacle de chez elle comme le reste de la distribution. Whoopi Goldberg, Joy Behar et Sunny Hostin ont accueilli depuis leurs maisons respectives. Sara Haines est au studio depuis la nouvelle saison de l’émission créée en septembre.

McCain profite de son temps à la maison avec son bébé Liberty. Être mère est quelque chose qui a surpris la personnalité de la télévision.

«Mon bébé Liberty a deux mois ce soir», a déclaré McCain dans un tweeter le 28 novembre. «Je ne suis ni poète ni artiste, donc je ne peux pas exprimer pleinement l’extase de la maternité. Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques auxquelles un être humain est confronté dans cette vie sauvage.

On s’attend à ce que McCain apparaisse sur La vue à partir du 4 janvier à 11 h HE et à 10 h PT / CT sur ABC.