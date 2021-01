Fiancé de Ryan Guzman: Qui est Chrysti Ane?

Ryan Guzman est un acteur, et vous le connaissez peut-être pour avoir joué le rôle de Jake dans Jolies petites menteuses.

Il a également joué le rôle d’Eddie Diaz dans l’émission 9-1-1 et le rôle de Sean dans le film Accélérer la révolution.

Eh bien, l’acteur joue également un autre rôle important en tant que père!

Sa fiancée, Chrysti Ane vient de donner naissance à leur deuxième enfant. Ils ont accueilli leur fille nommée Geneviève le 7 janvier, révélant qu’elle était déjà «si spéciale» pour eux.

Qui est la fiancée de Ryan Guzman, Chrysti Ane?

Continuez à lire pour en savoir plus sur le fiancé de Ryan Guzman, y compris des détails sur l’annonce surprise de la naissance de leur deuxième enfant.

C’est une actrice.

Chrysti Ane, dont le nom complet est Christyane Lopes, est une actrice brésilienne et mannequin de fitness.

Elle est surtout connue pour avoir joué le rôle de Sarah Thompson / Pink Ninja Steel Ranger dans la série Power Rangers Ninja Steel. Ane a également joué le rôle de Meg Bittencourt dans l’émission Jeunes coeurs.

Ane est née à Rio de Janeiro, au Brésil. Elle a 27 ans et est née le 26 juillet 1993, ce qui en fait un Lion.

Guzman et Ane viennent d’avoir leur deuxième enfant.

Ryan Guzman et Chrysti Ane ont secrètement eu leur deuxième enfant le 7 janvier.

Cela en a pris beaucoup par surprise puisqu’ils n’ont jamais annoncé la grossesse. Ils ont eu leur premier enfant, Mateo Lopes Guzman, en 2019 et maintenant, ils ont accueilli leur fille, nommée Genevieve Valentina Guzman, dans la famille.

Ane a partagé une adorable publication Instagram d’elle tenant leur fille avec Ryan Guzman souriant avec elle.

Elle a légendé la photo:

«Eh bien, tout le monde, je pense qu’il est temps que je fasse une confession… Je suis enceinte depuis pratiquement toute cette quarantaine. Nous avons accueilli notre petite dame Geneviève Valentina Guzman dans le monde aujourd’hui à 15h50. Ry et moi avons décidé d’être un peu égoïste cette fois-ci et de garder ce voyage entre nous. Je suis tellement content que nous ayons fait ça. C’était tellement spécial.

Le couple s’est fiancé en 2018.

En 2018, Ryan Guzman a proposé à Chrysti Ane. Bien que la proposition ait été presque un échec, même s’il a passé deux mois à planifier le tout.

La mère de Chrysti Ane a envoyé à Guzman un texto sur leur sexe quand elle était enceinte de leur premier enfant.

L’article continue ci-dessous

Cependant, dans la chaîne de texte, sa mère a mentionné les plans de proposition. Guzman a envoyé le texte à Ane en pensant qu’il avait coupé la proposition mais il ne l’a pas fait.

Ainsi, Guzman explique qu’il a reçu des textes d’Ane disant: «Est-ce vrai? Sommes-nous en train de nous marier?

La surprise gâchée, il décida de se précipiter chez lui et de lui proposer ce soir-là d’une manière très décontractée. Il décida de laisser tomber la question sur leur toit, où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Quand Ane lui a montré des photos de l’échographie, il a laissé tomber la photo et s’est mis à genoux et a proposé. Il a quand même trouvé un moyen mignon de la surprendre avec un engagement!

Guzman explique qu’ils ne précipitent pas leurs projets de mariage et ne font pas tout un pas à la fois.

Il dit: «Il se passe beaucoup de choses et je dois m’assurer que maman ours va bien. Après avoir eu l’enfant, nous attendrons probablement qu’elle se sente à l’aise et que tout soit situé. Mais il n’y a pas de précipitation. Je l’aime et elle m’aime, et nous n’allons nulle part.

Chrysti Ane est allée au gymnase pendant sa grossesse.

Chrysti Ane aime aller à la gym. En fait, elle a même travaillé quand elle était enceinte de cinq mois.

Elle a partagé les images sur son Instagram avec la légende:

«Maintenant que c’est sorti, il y a tellement de choses à vous dire! Je suis toujours à la gym et il me reste quelques abdominaux à # 5Months. Je ne soulève pas aussi lourd qu’avant, donc les gains comptent sur la répétition et la cohérence pour rester avec moi. Cela a été un peu difficile pour moi de regarder mon corps changer, mais dès que j’ai mis en perspective que je crée un petit ange avec l’amour de ma vie, tout en vaut la peine. Mon objectif est de rester en forme et de rester en bonne santé pendant toute cette grossesse. J’y suis plus qu’à mi-chemin.

Maintenant, c’est un engagement!

Vous pouvez également suivre sa routine d’entraînement, car elle a son propre site Web appelé Body By Chrysti, qui présente son entraînement et des guides nutritifs.

L’un de ses passe-temps préférés est le tournage.

Pendant son temps libre, Chrystie Ane aime aller au champ de tir et s’entraîner à manier les armes.

Elle possède même un énorme fusil, mais travaille principalement avec des armes de poing plus petites. Il est évident qu’elle tire d’une manière très sûre puisqu’elle se rend à un champ de tir, sait comment utiliser une arme en toute sécurité et porte toujours des lunettes de protection.

Elle a même publié une photo cool sur son Instagram d’elle posant avec une arme à feu et l’a légendée «Une fille et ses armes. Une histoire d’amour. »

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour YourTango. Suivez-la sur Instagram.