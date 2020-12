Pink Floyd n’a pas laissé Stanley Kubrick utiliser leur chanson dans un film pour une petite raison

Pink Floyd était un groupe de rock anglais formé en 1965. Le groupe est devenu célèbre dans les années 60 et 70 grâce à ses spectacles complexes, ses chansons ambiantes et sa prestation exceptionnelle de musique rock. Cependant, malgré toutes leurs bonnes actions, Pink Floyd n’a pas bien traité Stanley Kubrick, un réalisateur.

Pink Floyd a inspiré toute une génération de musique

Le groupe a connu des hauts et des bas au fil des ans. Les membres de ce groupe étaient Syd Barrett (guitariste principal), Roger Waters (bassiste), Richard Wright (claviers), Nick Mason (batteur) et David Gilmour (guitariste).

Le groupe a fait son premier tube en 1967, connu sous le nom de Arnold Layne, et dans un court laps de temps, ils ont sorti leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn. En 1968, le groupe a dû faire ses adieux à son guitariste Barrett, qui souffrait de problèmes de santé mentale.

Gilmour a été celui qui a remplacé Barrett, et le groupe a continué à faire plus de succès dans les années 70. Ils ont fabriqué Atom Heart Mother (1970), Se mêler (1971), La face cachée de la lune (1973), et Animaux (1977). Les succès des années 70 les ont amenés dans les charts américains, augmentant ainsi leur popularité.

Cependant, après les années 70, ils ont commencé à rencontrer des problèmes et le groupe s’est séparé après l’album, Le montage final (1983). Le groupe s’est réuni à nouveau, mais cette fois, Roger Waters ne faisait pas partie du groupe.

Pink Floyd a finalement sorti deux autres albums, un en 1987 et un autre en 1997, et après cela, ils ont eu un concert commun avec Waters en 2005. Le groupe a résisté à l’épreuve du temps et est considéré comme l’un des groupes les plus progressifs de son temps. .

Qui était Stanley Kubrick?

Stanley Kubrick sur le tournage de 2001: Une odyssée de l’espace | Keith Hamshere / Getty Images

Parmi les nombreux réalisateurs que nous avons eu dans l’histoire, Kubrick se distingue par sa capacité de narration unique. Il est responsable de plusieurs des films les plus emblématiques de tous les temps. Kubrick a réalisé 13 films, la plupart des films populaires étant 2001: Odyssée de l’espace, The Shining, A Clockwork Orange, et Eyes Wide Shut.

Kubrick était une légende de l’industrie cinématographique, et de nombreux réalisateurs l’admirent. Bien qu’il ait réussi dans de nombreux secteurs de sa vie, il n’a pas réussi à obtenir une chanson de Pink Floyd à utiliser pour l’un de ses films.

Pourquoi Pink Floyd n’a-t-il pas accordé à Stanley Kubrick le droit d’utiliser leur chanson pour son film?

Lorsque Kubrick réalisait le film de 1971, Une orange mécanique, il a contacté Pink Floyd pour obtenir le droit d’utiliser Atom Heart Mother pour le film. Pink Floyd a rejeté sa demande et de nombreux fans n’ont pas pu comprendre la raison de la réponse.

Dans une interview sur The Uncut, Nick Mason explique pourquoi ils ont snobé Kubrick, et la réponse a été que c’est parce qu’ils n’ont pas reçu de chanson. 2001: Une odyssée de l’espace. Selon Mason, le groupe a estimé que 2001: Une odyssée de l’espace est quelque chose dont ils auraient aimé faire partie.

Mason admet que c’est mesquin en disant dans l’interview que cela «semble un peu irritant!» en se référant à la raison du licenciement de Kubrick. Nous pouvons être d’accord avec lui à ce stade.

La décision du groupe n’a évidemment pas fait ou défait leur carrière, ou celle de Kubrick d’ailleurs. Donc à la fin, c’est tout l’eau sous le pont. Mais les fans de Pink Floyd et de Kubrick se demanderont toujours ce qui aurait pu être.