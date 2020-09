Huawei FreeBuds Pro fuite: voici à quoi ressemblent les concurrents des AirPods Pro

Huawei lance le véritable casque sans fil FreeBuds Pro, qui est fortement basé sur les AirPods Pro d’Apple. Le fabricant a maintenant divulgué des informations sur les écouteurs lui-même.

Huawei intensifie ses efforts avec de nouveaux vrais écouteurs sans fil. L’année dernière, le fabricant a lancé sur le marché les FreeBuds 3 avec suppression du bruit, maintenant les FreeBuds Pro doivent suivre. Un premier teaser sur la plateforme chinoise Weibo (via Phone Arena) dévoile désormais le design et certaines fonctionnalités.

Apple envoie à nouveau ses salutations

En matière d’optique, Huawei s’est à nouveau fortement orienté vers Apple et surtout les AirPods Pro, mais les tiges des Freebuds Pro sont visiblement plus plates. L’étui de chargement est également très similaire à celui des écouteurs Apple. Après tout, Huawei s’est émancipé en termes de couleur: en plus de la version blanche, le FreeBuds Pro est également disponible en noir et argent, selon WinFuture.

Avec suppression du bruit et le dernier Bluetooth

À l’intérieur des écouteurs intra-auriculaires se trouve une puce Kiri A1 qui, en plus de la dernière norme Bluetooth 5.2, dispose également d’une suppression active du bruit. Trois microphones par auditeur et un capteur osseux, qui reconnaît également la voix grâce aux vibrations dans les os et l’amplifie pour l’interlocuteur, doivent assurer une bonne qualité de conversation lors de la téléphonie. Jusqu’à présent, aucune information n’est disponible sur l’autonomie de la batterie. Nous savons seulement que les deux combinés ont 52,2 mAh chacun.

Huawei devrait présenter le FreeBuds Pro le 10 septembre. Le prix est de 179 euros en discussion, mais il n’y a pas encore eu de confirmation.