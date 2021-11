Netflix montre la nouvelle série d’horreur sombre Hellbound des fabricants de Train à Busan

En accord avec Halloween, les fans d’horreur peuvent être un peu en retard pour un nouvelle série d’horreur sombre au Netflix Soyez heureux. On parle de « Enfer« Par le réalisateur sud-coréen Yeon Sang Hoqui a reçu beaucoup d’attention internationale avec le film de zombies brutal « Train To Busan ». Son dernier travail est une série d’horreur sur des êtres et des démons sombres et surnaturels qui envoient les gens en enfer. « Enfer« sera lancé le 19 novembre sur Netflix.

Le monde s’enfonce dans l’enfer

De quoi parle Hellbound ? La terre se dresse devant l’abîme quand l’enfer s’ouvre devant le public au milieu de Séoul. Des êtres mystérieux et sombres surgissent directement de l’enfer et marchent en tant qu’exécuteurs sur terre pour condamner les gens et les envoyer un par un directement en enfer de sang-froid. Au milieu du chaos, Jeong Jin-su se fait passer pour le chef de la secte Nouvelle vérité Audience. Il affirme publiquement que seuls ceux qui ont péché sont condamnés à l’enfer par les êtres.

Selon lui, ces incidents sont une volonté de Dieu de conduire l’humanité sur le droit chemin. Ses disciples le suivent aveuglément et acceptent le châtiment de ceux qui s’opposent à cette volonté divine. Il est combattu par le jeune avocat Min Hye-jin, qui prétend que les procès infernaux ne sont que des événements surnaturels. Elle s’allie avec les quelques personnes contre la secte et ils essaient de protéger les damnés et de mettre fin au chaos.

Le réalisateur et scénariste Yeon Sang-ho a collaboré avec Choi Gyu-seok la série d’horreur développée sur la base d’un éponyme Webtoon basé sur les deux. La nouvelle série d’horreur attire déjà beaucoup d’attention et célèbre sa première dans divers festivals de films internationaux et renommés. À partir du 19 novembre, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur le service de streaming Netflix.