Le vaisseau spatial Juno de la NASA jette un nouvel éclairage sur le mystère du «  point chaud  » de Jupiter depuis 25 ans

Une génération après que la sonde d’un vaisseau spatial de la NASA ait trouvé une atmosphère étonnamment chaude et dense à Jupiter, une nouvelle mission d’agence pourrait avoir des réponses au puzzle.

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a découvert que ces « points chauds » sur la planète géante gazeuse – que l’astronome Galileo Galilei a découvert en 1995 – sont plus larges et plus profonds que les modèles et observations précédents ne le suggèrent, selon les résultats révélés le 11 décembre lors de la chute annuelle de l’American Geophysical Union. conférence, qui s’est tenue pratiquement cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Juno, qui est en orbite autour de Jupiter depuis 2016, effectue périodiquement des gros plans par Jupiter appelés «perijoves» pour en savoir plus sur l’atmosphère de la planète, dans le but de mieux comprendre l’histoire de la formation des grands mondes géants gaziers. Juno est maintenant à son 29e passage de la planète, plongeant dans et hors de l’environnement de rayonnement intense pour renvoyer des données sur Terre.

Les nuages ​​autour de certains cyclones polaires de Jupiter tournent dans le sens antihoraire, tandis que leurs noyaux tournent dans le sens horaire. Les images utilisées pour cette animation ont été capturées par le vaisseau spatial Juno de la NASA à des altitudes d’environ 28567 kilomètres au-dessus du sommet des nuages ​​de Jupiter. Le scientifique citoyen Gerald Eichstädt a traité les images pour améliorer la couleur et le contraste. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt)

Les informations sur Jupiter nous aident à comprendre non seulement les planètes gazeuses géantes de notre système solaire, mais également les grandes exoplanètes au-delà du système solaire – dont nous connaissons des milliers.

« Les planètes géantes ont des atmosphères profondes sans base solide ou liquide comme la Terre. Pour mieux comprendre ce qui se passe au plus profond de l’un de ces mondes, vous devez regarder sous la couche nuageuse », Scott Bolton, chercheur principal de Juno au Southwest Research Institute au Texas, a déclaré dans un communiqué de la NASA.

Les résultats mystérieux sont venus de la mission Galileo de la NASA, après avoir lancé une sonde atmosphérique dans l’atmosphère de Jupiter le 7 décembre 1995. La sonde a passé environ une heure à transmettre des données avant d’être écrasée. (Galileo lui-même a persisté jusqu’en 2003, lorsque les scientifiques ont délibérément lancé le vaisseau spatial dans Jupiter pour éviter une éventuelle contamination de lunes glacées potentiellement habitables.)

La sonde de Galileo a signalé un environnement sec et venteux dans l’atmosphère de Jupiter. Au début, les scientifiques pensaient que la sonde avait frappé un «désert» inattendu dans une région équatoriale nordique plus généralement humide. Des résultats plus récents de Juno montrent cependant que toute la ceinture équatoriale est sèche.

« L’implication est que les points chauds ne sont peut-être pas des ‘déserts’ isolés, mais plutôt des fenêtres sur une vaste région de l’atmosphère de Jupiter qui peut être plus chaude et plus sèche que d’autres régions », a déclaré la NASA dans le même communiqué. « Les données haute résolution de Juno montrent que ces points chauds joviens sont associés à des ruptures dans le pont nuageux de la planète, donnant un aperçu de l’atmosphère profonde de Jupiter. »

Les nouvelles découvertes peuvent également expliquer des études récentes sur les «éclairs peu profonds» observés par Junon sur Jupiter, qui sont des décharges électriques à haute altitude qui se produisent lorsque l’ammoniac se mélange à l’eau.

«Très haut dans l’atmosphère, où des éclairs peu profonds sont visibles, l’eau et l’ammoniac sont combinés et deviennent invisibles pour l’instrument à micro-ondes de Juno. C’est là qu’un type spécial de grêle que nous appelons des ‘mushballs’ se forment», Tristan Guillot, Juno co- enquêteur de l’Université de la Côte d’Azur en France, a déclaré dans le même communiqué.

« Ces mushballs deviennent lourds et tombent profondément dans l’atmosphère, créant une grande région qui est appauvrie en ammoniac et en eau. Une fois que les mushballs fondent et s’évaporent, l’ammoniac et l’eau reviennent à un état gazeux et sont à nouveau visibles pour Juno. »

Il semble qu’il reste encore beaucoup à comprendre sur l’atmosphère de Jupiter, car Juno a également produit des énigmes en faisant le suivi des observations de six cyclones au pôle sud de la planète qu’il a effectuées l’année dernière. Une tempête a disparu en passant d’un pentagone à une forme hexagonale, et les cinq autres restent. Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment les vortex se forment et pourquoi certains sont plus stables tandis que d’autres semblent mourir rapidement, a déclaré l’équipe dans sa mise à jour.

La recherche a été publiée lors d’une séance d’information virtuelle le 11 décembre lors de la conférence d’automne de l’American Geophysical Union.

