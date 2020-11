Xiaomi annonce qu’il travaille sur la technologie d’objectif rétractable à grande ouverture pour les smartphones

Tendance FP10 nov.2020 10:47:09 IST

Xiaomi a, lors de sa conférence annuelle des développeurs Mi (MIDC 2020) à Pékin, dévoilé une technologie rétractable à grande ouverture. L’événement, sur le thème « Technologie pour la vie », a vu Xiaomi présenter des percées majeures dans de nombreux domaines: caméra, écran, fabrication intelligente et plus encore. La nouvelle technologie d’objectif rétractable à grande ouverture est basée sur une structure optique rétractable qui se loge dans le smartphone mais peut s’étendre si nécessaire. Dans un déclaration publiée par Xiaomi, ils ont déclaré que ces dernières années, la qualité de l’image était devenue un objectif majeur des fabricants de smartphones.

Selon la société, s’inspirant des conceptions d’appareils photo traditionnels, Xiaomi a présenté la dernière technologie d’objectif rétractable à grande ouverture. Selon l’entreprise, la conception permet à la caméra télescopique rétractable d’avoir une ouverture plus grande pour augmenter la quantité de lumière d’entrée de 300%. La nouvelle technologie permet également de meilleures performances dans les portraits et la photographie de nuit par rapport aux structures d’appareils photo que l’on trouve actuellement dans les smartphones.

«Il intègre également une nouvelle technologie de stabilisation d’image qui offre un angle anti-tremblement plus grand, rendant les images plus stables et augmentant la netteté de 20%», a déclaré la société.

Xiaomi a ajouté qu’il continuerait à intégrer les technologies d’imagerie professionnelles dans la photographie sur smartphone et à apporter des normes de photographie professionnelle aux utilisateurs de smartphones du monde entier.

S’exprimant lors de l’événement, Lei Jun, président et PDG de Xiaomi, a également ajouté que son souhait pour la prochaine décennie était de faire de Xiaomi l’entreprise de rêve de chaque ingénieur.

