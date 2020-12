Photos et vidéo du méchant prince William et du prince Harry se conduisant mal quand ils étaient enfants

Avec des caméras partout ces jours-ci et les projecteurs sur eux, il n’est pas surprenant que nous ayons vu des photos d’enfants royaux lorsqu’ils ne sont pas sur leur meilleur comportement.

Le prince William et le prince Harry ont également grandi sous les feux de la rampe et se sont eux-mêmes trompés. Il a même été rapporté que le duc de Cambridge avait l’habitude de jeter de la nourriture sur la table pendant les crises de colère à l’heure du dîner. Alors, dans quoi d’autre les princes se sont-ils lancés quand ils étaient plus jeunes? Voici quelques photos et vidéos d’eux se conduisant mal alors que les caméras étaient sur eux.

Princes William et Harry avec leur mère, la princesse Diana | Photothèque Tim Graham via Getty Images

Le prince Harry agissant sur le balcon du palais de Buckingham

Une photo que vous avez peut-être vue et qui a fait rire les gens au fil des ans est celle d’un jeune prince Harry qui tire la langue dans les bras de la princesse Diana sur le balcon du palais de Buckingham.

C’était en 1988 et même à l’époque, Harry prouvait qu’il aimait être le clown du groupe en tendant la langue à tout le monde pendant la Trooping the Colour. Sa mère, cependant, n’avait pas l’air très satisfaite des actions de son fils. Mais comme nous l’avons appris plus tard, le duc de Sussex aimait faire des grimaces idiotes quand la presse était là.

Princesse Diana tenant le prince Harry effronté | Photothèque Tim Graham via Getty Images

CONNEXES: Pourquoi le prince William et le prince Harry sont toujours hantés par leur dernier appel téléphonique avec la princesse Diana

La reine Elizabeth a dû chasser le prince William

À l’âge de 4 ans, le prince William était pageboy lors du mariage de son oncle Andrew et Sarah Ferguson.

Il y a quelques clichés de William ayant l’air ennuyé et bâillant à l’église et un autre où il essaie de discuter pendant la cérémonie. Mais c’est après les noces qu’il a failli faire une crise cardiaque à la reine et que le monarque a dû chasser son petit-fils.

Alors que le duc et la duchesse d’York se retiraient dans une voiture, le prince a commencé à courir après lui et s’est apparemment trop rapproché. La reine avait peur qu’il se blesse alors elle a rapidement couru vers lui, lui a attrapé la main et l’a ramené en sécurité.

Le prince Harry donne un coup de coude à la princesse Béatrice

La mère du prince Harry a dû le gronder sur le balcon royal après qu’il ait failli se battre avec la princesse Béatrice.

Alors que Fergie tenait sa fille, la petite princesse donna une poussée ludique à sa cousine mais Harry l’avait et lui donna un coup de coude en arrière. À ce moment-là, Diana l’a attrapé et l’a doucement éloigné alors que Béatrice tentait de le frapper en retour.

Dans le clip Instagram, la princesse de Galles est alors vue se penchant et chuchotant quelque chose au futur duc de Sussex à propos de son comportement.

Le prince William tirant sur les décorations du balcon royal

Un autre moment sur le balcon avec l’un des princes causant des méfaits est lorsque William tirait sur les décorations du balcon.

Certains des autres jeunes parents du futur roi regardaient. Cependant, la princesse Diana n’a pas attrapé les singeries de son fils aîné alors qu’elle tenait un Harry de 9 mois et regardait la cérémonie de Trooping the Colour.

La princesse Diana tenant le prince Harry avec Lady Davina Windsor, Peter Phillips, le prince William, Lord Frederick Windsor et Lady Rose Windsor au premier plan | Jayne Fincher / Princesse Diana Archive / Getty Images

CONNEXES: Pourquoi le prince William a appelé sa mère la princesse Diana la « femme la plus égoïste qu’il ait jamais rencontrée »

Le prince Harry tire la langue, encore une fois

Le prince Harry était à nouveau en train de tirer la langue aux journalistes depuis la fenêtre d’une voiture en 1988 alors qu’il quittait l’hôpital après une visite après la naissance de la princesse Béatrice.

Prince Harry | Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Des années plus tard, beaucoup ont comparé ce moment à celui où la princesse Charlotte a tiré la langue à la presse et a noté qu’elle devait s’en prendre à son oncle Harry.