Un remake de l’un des meilleurs Star Wars Vintage: Dark Forces Shooters arrive

Peut-être revenir bientôt est l’un des meilleurs vieux Guerres des étoiles jeux vidéos. Ce n’est pas la première fois qu’un développeur fait allusion à un remake de Star Wars : Dark Forces ; ils ont également travaillé sur le remake de System Shock et le remaster de Quake sorti l’année dernière.

Star Wars Dark Forces, un jeu de tir génial réalisé par LucasArts il y a longtemps qui se classe encore parmi les meilleurs tireurs et a servi de tremplin pour la fantastique série Jedi Knight, est toujours l’un des meilleurs tireurs. Nightdive Studios, qui a réalisé des remasters similaires pour des jeux comme Quake, Blood, Turok et autres, est le plus qualifié pour le faire pour ce jeu.

Stephen Kick, le directeur général de Nightdive, a précédemment exprimé le souhait que son entreprise travaille sur un remaster de Dark Forces.

En réponse à un tweet, le PDG de Nightdive a posté une photo de Dark Forces jouant sur un moniteur 4:3.

Ces indicateurs potentiels, bien qu’ils ne soient pas la preuve d’un remake de Dark Forces, sont similaires à ce qui s’est passé avant la sortie des remasters précédents.

Compte tenu de son effet clair sur Rogue One et The Mandalorian, Dark Forces a sans aucun doute besoin d’un remaster moderne et d’une réédition. Nous devrons attendre et voir, mais le 18 août à Quakecon, le remake de Quake II sera probablement révélé en premier.

Au début de 2005, Lucasfilm Games, alors connu sous le nom de LucasArts, a produit et publié Star Wars : Republic Commando pour la Xbox et PC. Les joueurs assument le rôle de chef d’escouade d’un groupe de quatre soldats clones d’élite alors que l’unité remplit des objectifs sur de nombreuses planètes pendant la guerre des clones.

Les propriétaires de la Xbox One et de la Xbox Series X / S ont la possibilité de jouer au jeu sur le matériel de jeu Microsoft actuel, malgré le fait que le remaster ne vienne pas sur les consoles Xbox. Lorsque la rétrocompatibilité a été introduite par Microsoft en 2018, Star Wars : Republic Commando faisait partie des nombreux jeux Xbox originaux auxquels on pouvait jouer.