« Dragon Ball Super »: la vraie puissance d’Android 17

Les adeptes de « Dragon Ball Super«Ils n’oublieront jamais le chapitre 131 de la série télévisée qui a été créée le 25 mars 2018. Dans cet épisode, Goku, Frieza et Android 17 ont uni leurs forces pour vaincre Jiren dans les dernières minutes du Tournament of Power, la fin du Saga de survie universelle de l’anime.

La bataille féroce et les précédentes de la Guerriers Z, ils ont fini par confirmer que le Android 17 C’était un grand guerrier, probablement l’un des combattants les plus puissants du monde. Univers 7. Cependant, ce que la série oublie de mentionner, c’est à quel point ce personnage est vraiment puissant.

Bien que pendant cette saison et les précédents séjours de « Dragon Ball« il Android 17 a toujours été considérée comme le complément de la Android 18, C’était clair dans « Dragon Ball SuperQu’il avait non seulement définitivement changé de camp, mais qu’il avait trouvé sa propre voie en tant que le protecteur des animaux et des monstres menacé d’extinction.

Quand Goku le rencontre pour la première fois, ils s’affrontent dans une bataille qui convainc le Saiyan qu’il devrait faire partie de l’équipe Universe 7. Alors, quel est le niveau de puissance du Android 17? Screenrant a fait un petit résumé du véritable potentiel de 17.

QUELLE EST LA PUISSANCE D’ANDROID 17 DANS «DRAGON BALL»?

Android 17 rencontre Goku pour la première fois (Photo: Cartoon Network)

Précédemment, Android 17 était à égalité avec Piccolo pendant la période de Saga cellulaire, mais il est devenu évident que bien que les deux personnages se soient considérablement améliorés depuis lors, 17 c’est plusieurs niveaux au-dessus de lui. Avant le tournoi, 17 forcé Goku devenir Bleu Super Saiyan, ce qui est une indication forte de sa puissance.

Apparemment, il a assez de pouvoir pour rivaliser avec quelqu’un qui possède l’énergie divine. Cet exploit signifie que la force de 17 surpasse celle de la plupart des autres amis de Goku et même celui de Majin Buu. Dans le passé, on croyait qu’il était égal ou proche du pouvoir de sa sœur, Android 18, mais ce n’est plus vrai.

Android 17 enthousiasmé par le combat contre Goku (Photo: Cartoon Network)

Android 18 est plus proche du niveau des guerriers les plus faibles comme Tien Shinhan, Krillin et le Maître Roshi. Les uniques Guerriers Z face à 17 en termes de puissance, ils sont Goku, Végéta et Gohan, qui est confirmé comme le troisième héros le plus fort de « Dragon Ball ». Cependant, 17 pas loin derrière, et donnerait probablement Gohan un combat difficile si vous vous battez tous les deux sérieusement.

En raison de sa mise à jour finale, Gohan pourrait faire pression Goku quoi utiliser son Super Saiyan Blue Kaoi-ken, et il est possible que 17 ils auraient pu faire la même chose, mais les deux personnages se sont retenus dans leur lutte. Que se passerait-il exactement si Gohan et 17 le combat est difficile à déterminer, mais il se pourrait que le moitié Saiyan n’aurait pas plus qu’un léger avantage sur 17.

Android 17 rencontre Goku pour la première fois (Photo: Cartoon Network)

17 maintenant ça passe derrière Goku et Végéta, qui a atteint de nouvelles formes en luttant contre Jiren dans le Tournoi du pouvoir. La distance entre lui et les deux héros principaux de l’anime était évidente dans les derniers combats du tournoi. Comme Freeza et Gohan, 17 a pu combattre des personnages comme Toppo, mais ne pouvait pas le vaincre.

Indépendamment de cela, Android 17 est devenu un allié puissant dans lequel Goku vous devrez peut-être faire confiance si une nouvelle menace survient, bien que les lecteurs de manga sachent que vous n’avez pas un rôle de premier plan dans la prochaine « Saga des prisonniers de la patrouille galactique».