"Shingeki no Kyojin" 4x04 ONLINE LIVE: comment et à quelle heure voir "Attack on Titan" Saison 4 Episode 3

Après quatre ans de ce qui s’est passé sur Paradis Island, « Shingeki no Kyojin« S’éloigne de Eren et les autres habitants des murs de se concentrer sur le conflit de Marley, de l’autre côté de la mer. Ils ont ouvert la quatrième partie de la série avec une grande victoire sur les Alliés, qui n’ont opposé qu’un peu de résistance avec leurs canons contre le titans.

Ensuite, dans les épisodes suivants, les choses étaient un peu calmes, même si c’était le calme avant la tempête. Le deuxième épisode « Train de minuit”A montré comment les soldats sont rentrés de la guerre chez eux, en même temps que l’on en savait un peu plus sur l’alliance entre les Les gens de Marley et les eldiens.

Pour le troisième chapitre, les fans ont appris à en savoir plus sur Reiner Braun, le vieux compagnon de Eren qui a menti tout ce temps en tant qu’agent infiltré de Marley. Il est maintenant prêt à mourir et à céder sa place de Titan blindé autre eldien, mais son temps n’est pas encore venu de le faire.

Et encore plus avec le danger au coin de la rue. À la fin de cet épisode, il a été montré que Eren Jaeger était l’un des soldats blessés qui sont entrés Marley, et a même parlé un peu avec Falco. Que se passera-t-il dans les épisodes suivants de la série? Comment le regarder en ligne? Ici, nous vous donnons toutes les réponses.

QUELLE HEURE ET COMMENT REGARDER «SHINGEKI NO KYOJIN» 4×04?

« Shingeki no Kyojin » 4×04 (Photo: Crunchyroll)

Le quatrième épisode de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin« Sera publié le Lundi 28 décembre dans Japon pour NHK, à 12 h 10 (heure locale). Mais Amérique latine peut être vu du Dimanche 20 décembre à travers de Crunchyroll en raison du décalage horaire entre les pays.

Funimation, qui n’est actuellement disponible que dans la région à Mexique, diffuse également les épisodes exclusivement sur sa plate-forme avec doublage en espagnol latin, le calendrier est donc le même que celui mentionné précédemment.

HORAIRE «SHINGEKI NO KYOJIN» PAR PAYS

« Shingeki no Kyojin » 4×04: Falco désigne quelqu’un de mystérieux (Photo: Crunchyroll)

Par pays, le nouvel épisode de la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin« Sera disponible aux heures suivantes:

Japon: 00h10 par NHK

Mexique: 14h45 par Crunchyroll et Funimation

Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll

Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll

Espagne: 17h00 par Selecta Vision

États-Unis: 15h45 par Funimation

BANDE-ANNONCE DE « SHINGEKI NO KYOJIN 4X04 »

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN 4X03»?

AoT Épisode 4 [From One Hand to Another] Sommaire: pic.twitter.com/WNqHu0rdmM – ESPION – TRÈFLE NOIR -☘️ (@Spytrue) 8 décembre 2020

L’utilisateur de Twitter Spytrue a partagé le résumé traduit du saison 4, épisode 4 de « L’attaque des Titans« , Avec le titre officiel qui serait »D’une main à l’autre». Dans l’épisode, Falco prendra une nouvelle importance en tant que soldat de Marley et plus seront révélés sur un personnage mystérieux qui a été montré à partir du épisode 1.

« Falco Grice, l’un des candidats guerriers, pour protéger son collègue candidat guerrier Gabi Braun, pour qui il a des sentiments, doit hériter du Titan blindé. Mais l’écart entre lui et Gabi se creuse. Alors que Falco marche dans la rue, un homme l’appelle« Lit la description traduite par l’utilisateur de Twitter.

« Shingeki no Kyojin » 4×04: Falco veut surpasser Gabi (Photo: Crunchyroll)

Le premier épisode s’est terminé par le mystérieux aperçu d’un homme de la société Marley marchant dans la rue et tenant un journal, qui faisait la une Marley Warriors gagner la guerre contre Forces alliées du Moyen-Orient. La nouvelle semblait être un signe significatif pour cet homme mystérieux: pourrait-il enfin entrer en contact avec Falco dans le épisode 4?

Comme l’explique le synopsis, Falco assume le fardeau du Titan blindé, afin de protéger Gabi, le cadet dont il s’occupe. En supposant que ce nouveau « arrivée« L’histoire est liée au sort imminent de Falco comme Titan blindé, cela pourrait être un tournant pour la future histoire de « Shingeki no Kyojin».