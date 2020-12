Minecraft Dungeons: Chills And Thrills L’événement saisonnier est en direct

Minecraft Dungeons a été mis à jour et trois DLC ont été ajoutés au jeu. Le premier DLC s’appelait Jungle Awakens, qui présentait des changements importants dans le jeu et a été publié en juillet de cette année. C’était le premier DLC à être ajouté au jeu très populaire de Minecraft Dungeons, et ce DLC propose trois nouvelles missions qui se déroulent au cœur de la jungle.

Le deuxième DLC sorti s’appelait Creeping Winter; ce DLC a été ajouté en août. Le DLC Creeping Winter a ajouté des monstres, de nouveaux niveaux, de nouvelles armes et même de nouvelles améliorations d’armes. Ce DLC Creeping Winter a ajouté l’effet de gel dans les donjons Minecraft.

Le DLC le plus récent publié pour Howling Peaks, The Howling Peaks DLC est peut-être le plus aventureux par rapport à tous les DLC précédents.

Ce DLC Howling Peaks a ajouté des monstres et de nouveaux équipements d’aventure, y compris l’armure appelée Climbing Gear. Cet équipement a une description en jeu de «Des vêtements robustes et résistants aux intempéries et une paire de bottes à pointes, parfaites pour braver les conditions difficiles rencontrées en montagne.

Alors que la dernière extension de Minecraft Dungeons n’est peut-être pas un DLC mais plutôt un événement saisonnier, cet événement saisonnier propose de nouveaux essais et des objets de collection uniques disponibles pour les joueurs de Minecraft Dungeons.

Cet événement saisonnier est appelé les épreuves Chills and Thrills. Cet événement saisonnier commence le 18 décembre et se poursuivra jusqu’au 30 décembre, et ce nouvel événement saisonnier comportera six nouveaux essais sur le thème de l’hiver avec deux nouveaux modificateurs d’essai. Ces modificateurs d’essai incluent la modification du nombre de coffres, la modification du temps de recharge des artefacts et même de rendre les foules complètement invisibles.

Cet événement saisonnier a une récompense de jusqu’à trois objets de collection uniques différents comme récompenses! Ces objets incluent l’armure de renard arctique, le tueur de givre et l’arc frissonnant. Ces objets sont tous conçus pour offrir une approche du combat beaucoup plus hivernale que les objets publiés par le DLC Creeping Winter.

L’Arctic Fox Armor offre un design unique, le casque ressemblant à un renard par rapport aux autres armures publiées dans Minecraft Dungeons.

Les deux autres objets sont appelés Frost Slayer et Shivering Bow; le Frost Slayer est une arme de mêlée et se comporte de la même manière que le Broadsword précédemment publié dans Minecraft Dungeons. L’arc frissonnant est une arme à distance qui se comporte comme l’arc nocturne et vole la vitesse de sa cible.