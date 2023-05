PHOTO : Sam Heughan et Priyanka Chopra Jonas se sont embrassés lors de la première de Love at First Message

Drawer Wiame - Canapé convertible 2,5 places en velours côtelé

Love at first sight ! Le canapé convertible 2,5 places en velours côtelé Wiame a tout pour plaire. Son revêtement tendance aux allures vintage met en valeur ses lignes simples et modernes, pour un mélange des styles des plus réussis. Il se transforme aisément en un couchage supplémentaire de 120x188cm ; de quoi prolonger les soirées entre copains et autres apéros improvisés sans culpabiliser ;) Et parce qu'on recherche avant tout du confort et de la praticité chez un canapé, Wiame a été travaillé dans les moindres détails. Voici les différents éléments qui le composent : Un sommier en acier dépliable 2 plis à lattes en hêtre multiplis + 1 pli sangles élastiques. Un matelas mousse polyuréthane haute résilience d'une densité de 30kg/m3 et d'une épaisseur de 10cm, recouvert d'un coutil en tissu stretch 100% polyester. Une carcasse non déhoussable recouverte de mousse polyéther d'une densité de 16kg/m3 et d'une épaisseur de 10mm. Le dessus des manchettes est composé d'une mousse polyéther d'une densité de 28kg/m3. Finition simple surpiqûre . Une assise en mousse polyéther d'une densité de 28kg/m3. Coussin non déhoussable. Finition simple surpiqûre. Confort ferme. Un dossier en fibres de polyester (65%) et flocons de mousse polyéther (35%). Coussins (78x50cm) déhoussables par fermetures à glissière. Finition simple piqûre. Confort équilibré. 4 pieds en plastique de couleur noire H15mm et ø50mm. Ce canapé est livré entièrement assemblé pour un maximum de facilité. Enfin (et surtout), le canapé convertible en velours côtelé Wiame est made in France !