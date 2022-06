Tous les concerts attendus en Argentine pour mi-2022

in

MUSIQUE

Coldplay, Dua Lipa, Justin Bieber, Bad Bunny et Rosalía ne sont que quelques-uns des artistes qui visiteront la ville de Buenos Aires. Consultez la liste complète et sachez quand et où les voir!

© GettyColdplay a vendu neuf dates au River Stadium.

la rage pour Jeu froid dans Argentine a révolutionné le groupe britannique qui a réalisé un record rarement vu : quelques minutes après le lancement de leurs billets, ils ont complètement vendu chacune des dates. De cette façon, ils ont réussi à convoquer suffisamment de public pour remplir 9 spectacles différent dans le Stade de River Plate. Cependant, ce n’est pas le seul groupe musical attendu pour le second semestre 2022 qui a déjà commencé à recevoir de grands chiffres après la pause forcée par la pandémie.

Pour les amateurs de musique en espagnol, ce sera une grande année. C’est qu’en seulement deux mois, Rosalie arrivera à Buenos Aires pour présenter Visite de Motomami à deux dates uniques à la Movistar Arena. Plus tard ça se passera avec des référents reggaeton : en premier lieu, ça sera présenté papa yankee avec ses adieux au stade de Vélez Sarsfield et, plus tard, il cédera le commandement à mauvais lapinle chanteur portoricain qui bat tous les records avec un été sans toi.

Si la musique en anglais est votre truc, il y aura aussi des concerts de votre genre : Justin Bieber dans le Stade Unique de La Plata, Doua Lipa à l’Hippodrome de Palerme, Michel Bublé à la Movistar Arena et Harry Styles dans River ne sont que quelques-uns d’entre eux. De plus, il y aura des groupes comme Green Day, Måneskin et Guns N Roses. Ce n’est pas tout! Parce que de nombreux artistes se produiront dans le cadre du festival Son du printemps. Consultez la liste complète ci-dessous.

+ Les concerts les plus attendus de Buenos Aires

– Rosalie

Lorsque? 25 et 26 août

Où? Arène Movistar

– Justin Bieber

Lorsque? 10 et 11 septembre

Où? Unique Stade Diego Armando Maradona (La Plata)

– Jour vert

Lorsque? 11 septembre

Où? Stade José Amalfitani (Velez Sarsfield)

– Peau de Maneskin

Lorsque? 11 septembre

Où? Hippodrome de Palerme

-Dua Lipa

Lorsque? 13 et 14 septembre

Où? Hippodrome de Palerme

-Guns N Roses

Lorsque? 30 septembre

Où? Stade monumental Antonio Vespucio Liberti (River Plate)

– Papa Yankee

Lorsque? 1er et 2 octobre

Où? Stade José Amalfitani (Velez Sarsfield)

– Jeu froid

Lorsque? 25, 26, 28 et 29 octobre, 1, 2, 4, 5 et 7 novembre

Où? Stade monumental Antonio Vespucio Liberti (River Plate)

-Mauvais lapin

Lorsque? 4 et 5 novembre

Où? Stade José Amalfitani (Velez Sarsfield)

-Son du printemps

Lorsque? 14 octobre / 7 au 14 novembre

Où? Parc olympique / Parc pour enfants et différents points de la ville de Buenos Aires

– Michael Bublé

Lorsque? 12 novembre

Où? Arène Movistar

– Harry Styles

Lorsque? 3 et 4 décembre

Où? Stade monumental Antonio Vespucio Liberti (River Plate)

