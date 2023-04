Ciara dit qu’elle bloque les opinions sur elle et cette robe Vanity Fair

Ciara vit sans stress quand il s’agit de l’opinion des autres à son sujet.

Avec une carrière qui s’étend sur 20 ans, la chanteuse dit à 45secondes.fr.com qu’elle se concentre sur l’authenticité et qu’elle veut faire des choses « auxquelles je suis vraiment connectée (et) auxquelles je crois vraiment », qu’il s’agisse de laisser tomber des hymnes d’autonomisation des femmes comme elle. récent single « Da Girls » ou portant une robe transparente à l’after-party Vanity Fair des Oscars.

Ciara portait un look sexy conçu par Dundas. Lionel Hahn/Getty Images

Lorsqu’elle a été critiquée pour sa robe transparente ornée de cristaux lors de la soirée post-Oscars de 2023, elle a posté une blague TikTok sur le fait de porter un drap de lit qui couvrait entièrement son corps jusqu’à la fête de l’année prochaine. (Elle portait également fièrement la robe dans son clip pour « Da Girls ».)

« Ce que j’ai appris au fil des ans en tant qu’artiste, il y aura toujours des commentaires. Les gens auront toujours une opinion. Je pense qu’il faut bloquer le bruit », a déclaré Ciara. « Dans de nombreux moments de notre vie, cela s’applique. »

« Je pense que si j’avais écouté beaucoup d’opinions depuis mes débuts, je ne serais pas où j’en suis aujourd’hui », poursuit-elle. « Vous devez avoir cette mentalité. Et tant que vous êtes confiant dans ton expression et tu en es fier, et tu t’amuses, pour moi, c’est ce qui compte le plus. »

L’artiste et entrepreneur attribue à cet état d’esprit le fait d’être entouré de « femmes vraiment incroyables ».

« Il n’y a rien de mieux que de bâtir une communauté de femmes et d’avoir ce soutien », dit-elle. « Ce soutien se déverse également dans votre confiance. »

Le chanteur ne prête aucune attention aux opinions des autres. Avec l’aimable autorisation de Channing Smith / Diplôme

Ciara, 37 ans, affirme que le maintien d’un groupe d’amis solide l’a également aidée à garder du recul en matière de vieillissement.

« Si nous commençons à réfléchir sérieusement aux changements et aux transitions de notre corps, je pense que nous commençons à rendre les choses beaucoup plus compliquées qu’elles ne devraient l’être », dit-elle. « Et nous nous créons beaucoup plus de stress que nécessaire, au lieu de simplement nous donner de la grâce. »

Pour les moments où ses nerfs commencent à s’emparer, la gagnante d’un Grammy a déclaré qu’elle était connue pour se donner un « discours d’encouragement complet » lorsque les nerfs ou les inquiétudes concernant les opinions des autres s’installent.

« D’être maman à être sur scène et surtout dans ces grands moments vraiment, vraiment spéciaux », dit-elle, « je peux m’énerver un peu. » Elle a ajouté qu’elle se donnerait tout un discours d’encouragement.

Ciara s’est entretenue avec 45secondes.fr.com tout en faisant la promotion de son partenariat avec Degree et du lancement de la gamme Unlimited by Degree, un antisudorifique à la pointe de la technologie qui réagit à la chaleur et à l’humidité du corps. Le produit, qui se présente sous la forme d’un anti-transpirant solide ou d’un spray sec, contient cinq parfums non sexistes, que Ciara qualifie de « révolutionnaires ».

« J’adore faire partie de partenariats et de relations qui changent la donne. C’est ma mission », dit-elle. « Et j’essaie toujours de comprendre comment je peux continuer à changer le jeu. »