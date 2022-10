De quoi parle « The Bastard Son and the Devil Himself » ?

« Le fils bâtard et le diable lui-même » (« The Bastard Son & The Devil Themselves ») est la nouvelle série fantastique qui sera bientôt disponible sur Netflix. La fiction est basée sur la série « Half Bad YA » de Sally Green et comptera huit épisodes.

Réalisé par Colm McCarthy, Debs Paterson et Rachna Suri, le drame fantastique créé par Joe Barton suit Nathan (Jay Lycurgo), un fils illégitime d’un démoniste dangereux qui lutte pour surmonter ses chances de suivre les traces de son père tout en découvrant sa véritable identité. en compagnie de ses amis.

Jay Lycurgo dirige le casting de « Le fils bâtard et le diable lui-même » aux côtés de Nadia Parkes comme Annalise et Emilien Vekemans comme Gabriel. Que sait-on d’autre sur ce nouveau pari Netflix? Ici, nous vous disons.

Jay Lycurgo dans le rôle de Nathan Byrn et Nadia Parkes dans le rôle d’Annalize O’Brien dans la série Netflix « The Bastard Son and the Devil Himself » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SÉRIE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME » ?

La nouvelle série de Netflix « The Bastard Son and the Devil Himself » suit Nathan (Jay Lycurgo), un garçon de 16 ans dont le père est « le sorcier le plus dangereux du monde ».

Le jeune homme a été surveillé par le Fairborn Witch Council pendant plusieurs années. Cependant, alors que le conflit entre la sorcière de sang et la sorcière Fairborn s’intensifie, Nathan a trouvé une opportunité de s’échapper. En s’échappant, il a rapidement noué des alliances avec Annalise et Gabriel tout en découvrant des secrets jusque-là inconnus sur lui-même.

Craignant de suivre les traces de son père, Nathan est suivi de près tout au long de son enfance. Alors que les frontières entre « bon » et « mauvais » s’estompent, Nathan, avec l’espiègle Annalise et le charismatique Gabriel, va bientôt découvrir qui il est vraiment », lit-on dans le synopsis de la série, selon Netflix.

Jay Lycurgo, Nadia Parkes et Emilien Vekemans dans la série Netflix « Le fils bâtard et le diable lui-même » (Photo : Netflix)

BANDE-ANNONCE DE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME »

La plate-forme de streaming populaire a publié la bande-annonce de « The Bastard Son and the Devil Himself » plus tôt ce mois-ci, montrant un voyage sanglant et passionnant pour Nathan alors qu’il se débat avec les deux côtés de son identité, mais trouve encore du temps pour des meurtres passionnés et brutaux. .

CAST PRINCIPAL DE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME »

Jay Lycurgo comme Nathan Byrn

Nadia Parkes comme Annalise O’Brien

Emilien Vekemans comme Gabriel

Isobel Jesper Jones dans le rôle de Jessica Byrn

Karen Connell comme Célia

Paul Ready comme Soul O’Brien

David Gyasi comme Marcus Edge

Kerry Fox comme Esmie

Fehinti Balogun comme Bjorn

Misia Butler comme Niall

Liz White comme Pénélope

Róisín Murphy comme Mercure

Tim Plester comme Rowan