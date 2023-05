Michael J. Fox partage une photo de Spin City Reunion tirée d’un événement documentaire Still

Michael J. Fox a peut-être abandonné le théâtre en raison de la progression de sa maladie de Parkinson, mais grâce à la sortie de son nouveau documentaire Still, l’acteur très apprécié a pu retrouver certains de ses anciens Tourner la ville co-stars, dont Richard Kind. Après avoir quitté la série en 2000, chaque fois que Fox est en mesure de revenir avec ses anciens collègues est une raison pour les fans de célébrer sur le compte de l’acteur sur les réseaux sociaux, et cela n’a pas fait exception.





Fox a partagé une série d’images sur son compte Instagram, qu’il a simplement commentées en tant qu' »amis STILL », et avec Kind, l’événement pour son documentaire Apple TV + a également été suivi par d’autres Tourner la ville stars Alexander Chaplin et Michael P. Boatman, ainsi que d’autres, dont l’auteur Harlan Coben, le chanteur Elvis Costello et les acteurs Clark Gregg et Denis Leary. La collection de photos a suscité une vague d’amour pour Fox et pour Tourner la villequi a lui-même pris fin il y a un peu plus de 20 ans en 2002.

« Aimé, aimé, aimé Tourner la ville quand tu étais encore allumé. Votre jeu a toujours été parfait et votre timing comique est sans faille. Tu es le meilleur », a commenté un fan.

« J’adore les revoir. Je me sens si chanceux d’avoir pu voir un enregistrement en direct de Tourner la ville avant de partir ! Je compte les jours jusqu’à ce que ma famille puisse regarder Toujours« , a ajouté un autre.

« Voir tous ces visages de Spin City m’a vraiment fait sourire. Comme c’est beau », a déclaré le troisième.

Même après deux décennies, il est clair que Tourner la ville a toujours une place dans le cœur de nombreux fans, tout comme l’acteur lui-même. En ce qui concerne les supporters, Fox a clairement une base de fans dévoués qui l’accompagnent à chaque étape de sa bataille contre la maladie de Parkinson.





Michael J. Fox a récemment partagé la dure réalité de sa maladie.

Avant la sortie de Toujours, un film incorporant la vie de Fox dans ses propres mots, l’acteur a partagé son point de vue sur la façon dont la maladie de Parkinson l’affecte et comment il devient beaucoup plus difficile de vivre avec la maladie à mesure qu’elle progresse. Dans une interview avec CBS dimanche matinFox a exprimé sa conviction qu’il ne croit pas qu’il lui reste encore beaucoup à vivre.

« [Parkinson’s is] frapper à la porte. Je ne vais pas mentir. Ça devient dur, ça devient plus dur. Ça devient plus dur. Chaque jour c’est plus dur. Mais, c’est comme ça. Je veux dire, tu sais, qui dois-je voir à ce sujet ? J’ai subi une opération de la colonne vertébrale. J’avais une tumeur à la colonne vertébrale. Et c’était bénin, mais ça a gâché ma marche. Et puis, [I] commencé à casser des trucs. J’ai cassé ce bras, et j’ai cassé ce bras, j’ai cassé ce coude. Je me suis cassé le visage. Je me suis cassé la main. [That’s] un grand tueur avec la maladie de Parkinson. Il tombe… et aspire de la nourriture et attrape une pneumonie. Toutes ces manières subtiles qui te font… Tu ne meurs pas de la maladie de Parkinson. Vous mourez avec la maladie de Parkinson. J’ai donc pensé à sa mortalité… Je n’aurai pas 80 ans. Je n’aurai pas 80 ans.

Toujours fera ses débuts sur Apple TV + le 14 mai, tandis que Tourner la ville est disponible en streaming sur diverses plateformes de streaming en fonction du territoire.