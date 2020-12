«  Petite maison dans la prairie  »: Michael Landon a utilisé des grenouilles vivantes et des poux imaginaires pour divertir les jeunes stars

Une émission classique que beaucoup de gens se souviennent avoir regardée il y a des années est Petite maison dans la prairie. La série est devenue populaire lors de sa diffusion et de nombreuses personnes la regardent encore aujourd’hui. L’une des stars était Michael Landon, qui jouait la figure paternelle.

Landon était assez proche de ses collègues acteurs et les a une fois invités à la fête d’anniversaire de sa fille. Alors que l’acteur pouvait parfois être strict, il avait souvent un grand cœur. Pendant le tournage de chaque épisode, Landon trouverait des moyens de garder les enfants acteurs engagés.

Michael Landon de «Petite maison dans la prairie» | Banque de photos NBCU

« Little House on the Prairie » se concentre sur une famille du Midwest

Petite maison dans la prairie est une série dramatique occidentale américaine basée sur Laura Ingalls Wilder Petite maison livres. Les romans intègrent les propres expériences de vie de l’auteur dans le Midwest.

L’émission s’est déroulée de 1974 à 1983 et comprend neuf saisons. Parmi les acteurs figurent Landon, Melissa Gilbert et Karen Grassle. Semblable aux livres, le spectacle se déroule dans le Minnesota à la fin des années 1800.

Il est centré sur la famille Ingalls, qui vit dans une petite ferme. L’accent est principalement mis sur Laura, mais les autres personnages ont leurs propres arcs. La plupart des épisodes les décrivent vivre leur vie quotidienne tout en ayant des ennuis et en grandissant en tant que personnes.

Dans la quatrième saison, Mary perd la vue à cause de la scarlatine. Anderson a fait des recherches pour jouer avec précision une personne aveugle. Sa performance a contribué à augmenter les cotes de l’émission. En outre, l’actrice a remporté la série sa seule nomination, qui était un Emmy pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique.

Michael Landon a joué l’un des personnages centraux

Selon Biographie, Landon est né en 1936. Il est allé à l’école de théâtre et a rapidement joué dans une série télévisée intitulée Heure de téléphone. L’acteur a joué dans d’autres petits rôles et a fait ses débuts au cinéma dans J’étais un loup-garou adolescent.

Landon s’est fait connaître comme un acteur exceptionnel qui a séduit le public. Il a diverti les téléspectateurs comme Little Joe dans Aubaine. Malheureusement, l’acteur a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. En 1991, il est décédé à l’âge de 54 ans.

L’un de ses rôles les plus notables était dans Petite maison dans la prairie. Dans l’émission, Landon dépeint Charles Ingalls, qui est le père de Laura. Charles est agriculteur et ouvrier d’usine. Au début, il a trois filles, mais sa famille s’agrandit plus tard.

Non seulement Landon a joué dans la série, mais il a travaillé en tant que réalisateur. D’autres membres de la distribution ont rapporté qu’il était un perfectionniste sur le plateau. Bien qu’il puisse être intense, sa vision a contribué à faire de la série un succès.

Michael Landon a utilisé des grenouilles et de faux poux pour divertir les enfants

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: un redémarrage est en cours dans un service de streaming populaire et voici les détails

Il est courant que les acteurs deviennent proches sur le plateau et s’amusent les uns avec les autres. Parfois, des farces hilarantes peuvent s’ensuivre dans les coulisses. Landon s’est assuré que ses collègues membres de la distribution passaient un bon moment sur le plateau.

Selon Mental Floss, Landon amuserait les enfants avec des poux imaginaires. Une scène émotionnelle peut avoir un effet sur les acteurs. Pour faire rire les jeunes acteurs, Landon prétendait qu’il y avait des poux dans les cheveux de Gilbert. Après une scène sérieuse, il enlevait les poux de sa tête.

Une autre façon pour l’acteur de s’amuser avec les jeunes stars était avec les grenouilles. Les enfants allaient attraper des grenouilles pour les donner à Landon. Ensuite, Landon mettait les grenouilles dans sa bouche pour surprendre les autres membres de l’équipage. C’était l’un des passe-temps préférés des enfants pendant le tournage.

Il semblerait que Landon était généralement super avec les enfants. Il n’est pas surprenant qu’il les ait facilement divertis puisqu’il en avait plusieurs à lui.