La collègue d’une femme lui a dit qu’elle n’avait « pas le droit » de s’appeler mère célibataire parce que ses parents riches l’aidaient

Une femme reconsidère son choix de se qualifier de « mère célibataire » après que quelqu’un a prétendu qu’elle ne méritait pas ce titre.

Publiant sur le subreddit « r/AmItheA–hole » (AITA) – un forum où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérangeait – elle a écrit cela depuis que sa fille avait un an , elle élève seule son enfant.

Elle a été ridiculisée par son collègue pour s’être identifiée comme une «mère célibataire» parce qu’elle reçoit l’aide de ses parents.

Dans son article sur Reddit, elle a expliqué qu’après avoir découvert que le père de sa fille la trompait, les deux se sont séparés. Il a finalement quitté le pays pour éviter de payer une pension alimentaire et il n’a pas été là pour leur fille depuis.

« Comme mon ex-petit ami était le seul soutien de famille et a fui sans avertissement, j’ai dû commencer à subvenir aux besoins de ma fille et moi », a-t-elle révélé. Ses parents ont eu la gentillesse de la laisser, elle et sa fille, rester avec eux, sans loyer, jusqu’à ce qu’elle puisse retomber sur ses pieds.

L’auteur du message a reconnu qu’elle était extrêmement privilégiée de pouvoir compter sur ses parents, qui ont plus qu’assez d’argent, et a souligné que peu d’autres mères célibataires ont les mêmes avantages. Après avoir vécu avec ses parents pendant un certain temps, elle a pu économiser suffisamment d’argent pour déménager.

Depuis quatre ans, elle et sa fille, aujourd’hui âgée de 7 ans, vivent seules dans un appartement. « Je travaille à temps plein dans une maison de retraite et ma fille s’épanouit dans son école. »

Sur son profil sur les réseaux sociaux, elle se décrit comme étant une « mère célibataire ».

Après avoir récemment créé un compte Facebook sur l’insistance de quelques-uns de ses collègues, la femme a écrit dans la description de sa page qu’elle était une « mère célibataire heureuse et dévouée ».

« Honnêtement, je n’ai jamais pensé qu’il y avait quelque chose de mal/trompeur dans cette description. Je suis une mère célibataire depuis plusieurs années. »

Cependant, la description a semblé déranger l’une de ses collègues, qui était également une mère célibataire, et a affirmé qu’elle avait été offensée par la biographie Facebook de la femme. Son collègue lui a immédiatement envoyé un texto, disant qu’elle n’avait « pas le droit de prétendre que je suis une mère célibataire alors que je n’ai jamais eu à faire face aux difficultés qui accompagnent le titre ».

Lorsqu’elle a essayé de faire valoir qu’elle était en effet une mère célibataire et qu’elle l’était depuis plusieurs années, sa collègue n’a pas lâché prise.

» Elle a rétorqué : ‘Avez-vous déjà dû sacrifier un repas pour que votre enfant puisse manger ? Non ! Avez-vous déjà dû mendier et mendier des sommes dérisoires pour acheter des couches ? Non ! , seulement pour repartir avec des coupons alimentaires ? Non ! »

Son collègue l’a accusée de ne pas avoir suffisamment lutté en tant que mère célibataire et que, lorsque les choses devenaient difficiles, elle avait l’aide de ses parents.

Bien que le titre de mère célibataire ne soit pas réservé aux personnes qui ont le plus lutté, il semble que la collègue de la femme soit traumatisée par sa propre expérience en essayant d’élever ses enfants sans l’aide de personne.

Selon les données acquises par Gallup, près de la moitié des mères célibataires dans le monde (44 %) ont eu du mal à se nourrir au cours de l’année écoulée, tandis qu’aux États-Unis seulement, 40 % des mères célibataires ont eu du mal à se nourrir ; 27 % n’avaient pas les moyens de se loger.

Pour les mères célibataires, en particulier celles qui n’ont pas de système de soutien, la probabilité que leur santé mentale décline est assez élevée. Une étude menée par Psychiatry Advisor a révélé qu’environ 30 % des mères célibataires ont signalé des symptômes de dépression ou d’anxiété, contre seulement 14 % des mères en couple.

Une plus grande proportion de mères célibataires ont déclaré un stress général élevé (37 %) et un stress parental élevé (26 %) comparativement aux mères en couple (18 % et 16 %, respectivement).

La plupart des utilisateurs de Reddit ont convenu qu’elle n’avait pas tort de se qualifier de « mère célibataire ».

« La maternité unique ressemble à beaucoup de choses différentes. Vous l’avez mieux vécue, mais cela ne veut pas dire que c’est facile », a écrit un utilisateur de Reddit. « Elle fait preuve d’hostilité envers vous parce qu’elle a eu bien pire… ce n’est pas de votre faute cependant. »

Un autre utilisateur a ajouté : « Vous êtes ce qu’est la définition d’être une mère célibataire. Être pauvre n’est pas la même chose qu’être un parent célibataire. »

Un troisième utilisateur a exprimé sa sympathie envers la collègue de la femme en écrivant : « Votre amie semble avoir fait face aux difficultés en investissant son identité et son estime de soi dans la lutte, et donc lorsque d’autres personnes « menacent » sa définition, elles se menacent elle-même. -valeur. »

« Nous avons tous des luttes différentes, et certains d’entre nous les ont plus difficiles, et certains d’entre nous les ont plus faciles, et nous changeons de place au fil du temps. »

