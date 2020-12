10 histoires d’animaux bizarres de 2020

Les pingouins lancent des bombes de merde, les lémuriens sécrètent un parfum puant pour courtiser leurs compagnons et même les singes les plus mignons mangent parfois les leurs. Lorsque vous étudiez les animaux, vous ne savez jamais vraiment quels comportements étranges vous pourriez voir.

Voici 10 des histoires d’animaux les plus étranges qui ont attiré notre attention en 2020.

En relation: Survival of the Grossest: 8 comportements d’animaux dégoûtants

Serpents se régalant d’organes de crapaud

(Crédit d’image: Winai Suthanthangjai)

Les serpents kukri asiatiques utilisent leurs dents en forme de couteau pour trancher dans les cavités abdominales des crapauds et engloutir leurs organes, ne laissant rien d’autre qu’une poche de peau vide. Les serpents passent parfois des heures à se gaver sur les entrailles des crapauds; plus précisément, les scientifiques ont attrapé les serpents consommant des crapauds venimeux appelés Duttaphrynus melanostictus, également connus sous le nom de crapauds communs asiatiques ou de crapauds asiatiques à points noirs. Les crapauds sécrètent une substance blanche toxique, de sorte que les scientifiques soupçonnent que les serpents kukri ont peut-être adopté leur stratégie d’alimentation vicieuse pour éviter ce poison.

Singes cannibales

(Crédit d’image: Shutterstock)

Singes capucins à face blanche (Imitateur Cebus) ont l’air absolument chérie, avec leurs yeux bruns profonds et leurs minuscules visages entourés de fourrure blanche – mais parfois, ces adorables créatures cannibaliser leurs propres parents . Lorsqu’un bébé singe est tombé d’un arbre dans le parc national de Santa Rosa au Costa Rica, ses proches se sont rassemblés autour du cadavre avec intérêt. Bientôt, un jeune homme et une femme enceinte ont commencé à grignoter les jambes et les pieds de l’enfant. En fin de compte, ils n’ont laissé que la tête, la poitrine et les bras intacts. Lorsqu’ils chassent des proies, les capucins consomment généralement un animal entier en une seule séance et en groupe, plutôt que deux singes mangeant une partie de la pièce; pour cette raison, les scientifiques soupçonnent que le cannibalisme peut être un comportement inhabituel pour les capucins à face blanche.

La parade nuptiale de panda filmée

(Crédit d’image: Photo de Jacky Poon / Copyright Terra Mater Factual Studios et Mark Fletcher Productions)

Après trois ans à suivre des pandas dans les montagnes Qinling en Chine, les cinéastes ont attrapé deux ours mâles en lice pour l’attention d’une femme . C’est la première fois que ce comportement de parade nuptiale est filmé, et si vous vous attendiez à quelque chose de mignon et de câlin, vous vous tromperiez cruellement. Les deux mâles s’affrontèrent au pied d’un arbre, se battant et mugissant tandis que la femelle était assise dans les branches au-dessus. Le plus âgé des mâles a remporté cette première escarmouche, mais lorsque la femelle est descendue, elle a réussi à s’échapper. Les deux mâles ont continué à suivre la femelle pendant plusieurs semaines jusqu’à ce que, finalement, le plus jeune mâle l’emporte.

En relation: Amour étrange: 11 animaux avec des rituels de parade vraiment étranges

Bombes de merde de pingouin

(Crédit d’image: Shutterstock)

Les pingouins peuvent tirer leur merde sur de grandes distances, jusqu’à environ deux fois la longueur de leur corps, et les scientifiques ont calculé exactement la force dont ils avaient besoin pour le faire. L’équipe a spécifiquement examiné les manchots de Humboldt (Spheniscus humboldti), qui crachent leurs excréments dans un arc gracieux depuis leurs nids sur les hauteurs. Ils ont calculé que la pression générée dans les rectums des pingouins était d’environ 4 livres par pouce carré (28,2 kilopascals). Cela signifie que les puissants caca peuvent jeter leurs excréments à environ 5 mi / h (8 km / h) et jusqu’à environ 53 pouces (134 centimètres) de distance.

Les guêpes ‘Godzilla’ pondent leurs œufs dans des chenilles sous-marines

(Crédit d’image: Jose Fernandez-Triana)

le Microgaster godzilla guêpe a gagné son nom monstrueux de la façon dont il traque les hôtes. La guêpe parasite plonge sous l’eau pour capturer les chenilles des papillons de nuit, qui flottent juste sous la surface dans des boyaux faits maison. Une par une, la guêpe chasse les chenilles de leur boyau, les traîne hors de l’eau et les pompe rapidement avec des œufs. La façon dont la guêpe jaillit de l’eau a rappelé aux scientifiques que Godzilla émergeait de la mer dans des films de science-fiction classiques.

L’évasion audacieuse (et grossière) d’une anguille

(Crédit d’image: Sam Davis)

Un héron bleu volait au-dessus du rivage du Delaware quand, soudain, un L’anguille d’Amérique a éclaté de son intestin . Sur les photos prises par Sam Davis, un ingénieur du Maryland, on peut voir l’anguille se balancer sur l’oiseau comme une grosse cravate. Après avoir échappé au ventre du héron bleu, l’anguille audacieuse a peut-être survécu – mais seulement si elle est tombée dans ou près d’une eau suffisamment salée. Le héron a probablement vécu pour voler un autre jour, malgré cette rencontre déchirante.

Les rats-taupes nus utilisent du dioxyde de carbone pour éviter les crises

(Crédit d’image: Roland Gockel)

Les rats-taupes nus vivent dans des terriers souterrains bondés avec peu d’oxygène, mais ce n’est pas un problème pour ces bizarres ridés. Plutôt que de dépendre de l’oxygène, les rats-taupes nus dépendent davantage du dioxyde de carbone ; sans elle, leur cerveau court-circuite et les bestioles ont des convulsions. En raison d’une mutation génétique, les rats-taupes n’ont pas d’interrupteur dans leur cerveau qui contrôle généralement l’activité électrique. Cette mutation permet aux animaux de conserver de précieuses réserves d’énergie et, heureusement, des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans leurs terriers suppriment l’activité cérébrale d’une manière différente, ce qui sauve normalement les rats-taupes des crises.

Les lémuriens flirtent avec une potion d’amour malodorante

(Crédit d’image: Shutterstock)

Mâle lémur catta (Lémur catta) produire leur propre eau de Cologne d’une glande dans leurs poignets et aspergez leurs queues avec le liquide pendant la saison de reproduction. Ces sécrétions du poignet ont une odeur amère et coriace la plupart de l’année, mais à la saison de reproduction, l’eau de Cologne prend un arôme plus doux et plus fruité. Les scientifiques pensent que les fluctuations de la testostérone pourraient entraîner ce changement d’odeur, ce qui peut indiquer qu’un homme est prêt à s’accoupler. Mais alors que les femmes montrent un vif intérêt pour le parfum de la saison des amours, il n’est pas clair si cette forme de flirt malodorante rend réellement les hommes plus désirables.

Les ornithorynques brillent sous la lumière UV

(Crédit d’image: Mammalia 2020; 10.1515 / mammalia-2020-0027)

Lorsque les scientifiques étudiaient de vieux spécimens d’ornithorynque, ils ont fait une découverte surprenante: sous UV , les créatures normalement brunes émettre une lueur bleu-vert . Séparé de ornithorynque , les écureuils volants et les opossums sont les seuls autres mammifères connus à présenter ce type de biofluorescence. Les scientifiques ont découvert cette lueur après avoir étudié les écureuils volants au Field Museum de Chicago, lorsqu’ils ont décidé d’entraîner leurs lumières noires sur les mammifères à bec de canard, puisque les deux animaux chassent au crépuscule et pendant la nuit. L’éclat vert des ornithorynques pourrait réduire leur visibilité auprès des prédateurs, selon l’équipe, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie.

Les crevettes mantes volent les maisons de leurs rivaux

(Crédit d’image: Roy Caldwell)

La crevette mante Neogonodactylus bredini manient des bras clubliques, qu’ils utilisent pour intimider les petites crevettes hors de chez elles . Les crustacés, surnommés «brisants», peuvent balancer leurs bras à 80 km / h et se balancer sur des terriers de corail dans le sud de la mer des Caraïbes. Dans des études en laboratoire, les scientifiques ont découvert que, si on leur donnait le choix entre des terriers vides, les crevettes choisissaient de grands et spacieux dans lesquels elles pourraient grandir. Mais lorsque d’autres crevettes s’installent dans les terriers, les briseurs ont tendance à attaquer les crevettes dans les petits terriers le plus férocement. Bien que le terrier puisse être serré, la crevette attaquante sait probablement que l’occupant sera petit et donc plus facile à vaincre, ont suggéré les chercheurs.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.