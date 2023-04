Bill Hader confirme qui est sa petite amie : le secret le moins gardé

célébrités

Bill Hader a confirmé par l’intermédiaire d’un représentant qu’il est de nouveau en couple et le nom de la femme qui l’accompagne n’est pas une surprise. Ou oui?

©GettyBill Hader

Bill Hader est au centre de la scène grâce à son rôle principal dans Barry, où il incarne un ex-militaire dépressif devenu tueur à gages qui découvre son amour pour le théâtre. La série est très bien accueillie par les critiques spécialisés qui l’ont acceptée à 98% en Tomates pourries tandis que le grand public l’a également célébré avec un solide 90%. Mais l’homme ne vit pas uniquement de travail.

Dans ce sens, Bill Hader confirmé par l’intermédiaire de son représentant une vérité déjà connue : il sort avec Ali Wangvedette d’une autre émission à succès, Bœufune comédie dramatique que vous pouvez apprécier dans Netflix. On peut dire qu’on est face à l’un des couples préférés de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Lui a 44 ans et elle en a 40, tous deux issus de relations où ils ont eu des enfants.

Bill Hader à nouveau en couple

« Ma copine et moi venions de réaliser que je n’avais pas pris de vacances depuis 10 ans »il lui a dit Bill Hader pour Collisionneur lors d’une conversation sur sa carrière. « Je suis allé avec elle à San Francisco, mais ça ne compte pas vraiment. Alors je vais prendre des vacances. ». Vous pouvez vous attendre à avoir un titre prochainement avec la destination que les amoureux choisiront pour se reposer et vivre ce lien 100% renouvelé.

« Je dois passer en mode éponge, où je vois des choses et je lis »ajoute l’interprète. « Même pendant la pandémie, j’étais tellement stressé et paranoïaque que je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur quoi que ce soit. Donc, il s’agit plutôt d’essayer d’entrer dans un meilleur espace de tête. Je médite, mais chaque fois que je m’assois pour méditer, je finis par m’évanouir et m’endormir. » Je pense que j’ai juste besoin d’une pause. »était la conclusion de Bill Hader.

Ali Wang récemment séparé de Justin Hakuta avec qui il a été en couple pendant 8 ans et ils ont eu deux enfants qu’ils continueront à élever ensemble. D’autre part Bill Hader Il a eu trois enfants avec son ex-femme. Maggie Carey et depuis lors, il a été associé à Rachel Bilson et Anna Kendrick jusqu’à ce qu’il confirme sa fréquentation actuelle, bien qu’il n’aime vraiment pas parler de sa vie privée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?