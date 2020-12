Zaya Wade s’est «  révélée  » comme trans avant d’être prête, dit Gabrielle Union

Gabrielle Union a averti qu’une «cavalerie» attend quiconque vient après sa belle-fille trans Zaya Wade. (Gabrielle Union / Instagram)

Gabrielle Union a déclaré que sa belle-fille Zaya Wade avait été «démasquée» et avait ses photos «disséquées» sur les réseaux sociaux.

Dans l’interview sur l’émission Facebook de Taraji P. Henson, Tranquillité d’esprit avec Taraji, Union a parlé des difficultés de sa belle-fille en tant que trans.

L’acteur se souvient avoir publié une photo de Zaya debout à côté de son gâteau d’anniversaire sur Instagram. Elle a dit que la photo avait été « disséquée » en ligne, avec de nombreux commentaires « devinant qui était Zaya et pourquoi ».

Elle se souvient que Zaya avait dit: «J’avais l’impression d’être sortie, et j’étais juste à côté de mon gâteau.

Le père de Zaya, l’ancien joueur de la NBA Dwyane Wade, a déclaré que sa fille était trans dans une interview avec Ellen DeGeneres en février.

Dans l’interview, il a déclaré: «Une fois [she] Je suis rentré à la maison et j’ai dit: «Appelez-moi Zaya et je suis prêt à assumer cela», je l’ai regardée et j’ai dit: «Vous êtes un leader. C’est notre opportunité de vous permettre d’être une voix. »

Union s’est ouverte sur les conversations que la famille a eues sur l’identité de Zaya et sur la façon dont Zaya s’est également révélée démisexuelle, ce qui signifie qu’elle ne ressent une attirance physique qu’après la formation d’un lien émotionnel.

«Elle a parlé de sortir à nouveau, quand elle était comme: ‘Je suis trans, je suis démisexuelle, je ne suis pas liée par le sexe en termes d’attraction’ ‘, a déclaré Union.

Union a admis qu’elle et Wade n’avaient pas compris ce que signifiait la démisexualité au début. Cependant, en tant que parents, ils se concentrent sur l’apprentissage.

«Nous ne savons que ce que nous savons, et vous devez être ouvert à ce que vous ne savez pas», a-t-elle ajouté.

Taraji P. Henson réfléchit à la sortie de son frère.

Au cours de l’interview, Taraji P. Henson a également parlé de son frère qui lui avait parlé. Elle a dit qu’elle ne pensait pas que sortir devrait avoir lieu.

«J’ai vraiment un problème avec cette idée de coming out, ça me dérange», dit-elle. «Cela crée un traumatisme, une anxiété inutile, cela crée un SSPT.

«Je n’ai pas besoin de sortir et de dire que je suis hétérosexuel. Pourquoi doivent-ils faire cette grande présentation sur quelque chose qui leur est si personnel? »

Henson a félicité avec émotion Gabrielle Union et la réponse de Dwyane Wade à la sortie de Zaya, en lui disant: «Nous en avons besoin. Parce que nos enfants meurent de suicide. Ce sont des choses auxquelles ils sont confrontés. »

Union et Wade ont déjà consacré leur place à TEMPS Les 100 personnes les plus influentes de 2020 du magazine à leur fille «follement inspirante».

Le couple a également honoré Zaya aux GLAAD Media Awards 2020. Dans son discours, Wade a déclaré: «Nous sommes des alliés de la communauté LGBT + en tant que fiers parents d’un enfant transgenre.

«Notre fille Zaya nous guide dans notre voyage et nous faisons tout ce que nous pouvons pour donner à chacun de nos enfants la capacité de vivre leur vérité.