«  Petite maison dans la prairie  »: Michael Landon a créé le rôle d’Albert Ingalls pour une raison très spécifique

Quand Michael Landon a lancé Petite maison dans la prairie en 1974, il assume également les responsabilités de producteur exécutif, de réalisateur fréquent et de vedette de la série. Jouant le rôle du père de famille et fermier Charles Ingalls, Landon a choisi de nombreux enfants acteurs pour la série basée sur les livres de Laura Ingalls Wilder.

Avec Melissa Sue Anderson et Melissa Gilbert dans les rôles de Mary et Laura Ingalls, Landon a décidé d’ajouter un autre membre éminent de la famille en hommage à ses chers amis.

Casting de «Petite maison dans la prairie» | (en haut à gauche) Matthew Laborteaux, Melissa Gilbert, Michael Landon, Dean Butler, Melissa Sue Anderson, Linwood Boomer (en bas à gauche) Karen Grassle, Lindsay / Sidney Greenbush | Banque de photos NBCU

Matthew Laborteaux a rejoint le casting comme Albert

Patrick Laborteaux a signé le Petite maison jeté en 1977 comme Andrew Garvey, un ami de la famille des Ingalls. Son frère Matthew a également fini par décrocher un rôle, d’abord en tant que jeune Charles dans un épisode de flashback, puis en tant que régulier de la série. Rejoignant la famille Ingalls en tant que fils adoptif Albert de Charles et Caroline (Karen Grassle) dans la saison 5, Matthew avait surmonté de nombreux obstacles pour la santé au moment où il est devenu membre du casting. Ron et Frankie Laborteaux avaient adopté les deux garçons, et sa mère se souvenait des difficultés que Matthew avait initialement endurées.

«L’agence d’adoption nous a dit qu’il était né avec un trou dans le cœur qui guérirait naturellement», a déclaré Frankie à People en 1978. «Mais ils ne reconnaîtraient jamais qu’il était également autiste. Il ne marchait pas avant 3 heures ni ne parlait avant 5 heures. Il dormait debout dans son berceau, et quand quelqu’un essayait de le prendre, il criait et essayait de s’échapper. J’ai passé des mois sur le sol avec Matthew hurlant et je le retiens en lui disant que quoi qu’il fasse, je l’aimerais.

Quand Patrick a commencé à jouer, Matthew a participé aux auditions et a rapidement été invité à essayer des rôles.

(gd) Matthew Laborteaux et Patrick Labyorteaux de «Petite maison dans la prairie» | Banque de photos Ted Shepherd / NBCU

«La dame a demandé si Matthew voulait faire un test», se souvient Frankie. «J’étais paniqué. Il ferait une crise de colère si quelqu’un le touchait. Mais Matthew s’est juste levé et l’a suivie dans la pièce. C’était comme s’asseoir sur un baril de poudre en fumant une cigarette.

La comédie s’est avérée être dans l’allée de Matthew, ce qui l’a conduit à son Petite maison rôle. «Je l’ai juste adoré», a déclaré Grassle à propos de l’enfant acteur. «Je pensais que c’était un super gamin.»

Le personnage de la « petite maison » Albert a été créé pour une raison particulière

Le personnage d’Albert a été présenté comme un garçon vivant dans les rues de la grande ville lorsque la famille Ingalls a déménagé de Walnut Grove. Albert a rapidement noué des liens avec Charles et a été adopté par la famille Ingalls lorsqu’ils sont retournés dans leur ville natale.

« Quand il a écrit le personnage d’Albert, cela ne figurait pas dans les livres », se souvient Matthew dans une interview en 2012. « C’était un personnage supplémentaire parce que Michael voulait avoir un fils dans la série. »

Gilbert a révélé l’histoire de fond sur la raison pour laquelle le personnage d’Albert a été créé, qui traitait d’une question proche du cœur de Landon.

«Albert est le résultat d’une tragédie très personnelle pour Michael et sa famille», a expliqué Gilbert. «Ils avaient des amis très très proches… Eleanor et Ray, et leur fils aîné, son nom était Albert. … Apparemment, Albert, qui avait environ 18 ou 19 ans à l’époque, était rentré chez lui le soir à bicyclette et avait été heurté par une voiture et tué. En hommage à Albert Muscatele, Michael a créé le personnage d’Albert Ingalls.

Landon avait prévu d’ajouter le rôle en hommage à la famille de son ami. «Si jamais je trouvais un garçon qui avait les qualités d’Albert, je le mettrais dans la série et je l’appellerais Albert», a déclaré Landon à People en 1978 à propos de la promesse qu’il a faite à ses amis.

Melissa Gilbert et Matthew Laborteaux étaient des frères et sœurs instantanés

Apparemment, Matthew s’inscrivait dans le Petite maison ensemble dès le départ. Il considérait également que ses compagnons de casting ressemblaient davantage à des membres de sa famille, en particulier Gilbert, qui jouait sa sœur.

«Quand je pense à Melissa Gilbert, c’est intéressant parce que nous avons grandi ensemble», dit-il. «Donc, d’un côté, c’était quelqu’un avec qui j’étais acteur, et il s’agissait d’aller travailler, de faire un travail et de rentrer à la maison. Et d’un autre côté, c’était non seulement quelqu’un avec qui j’ai grandi, mais aussi quelqu’un qui a été ma sœur pendant une bonne partie de ma vie.

Le sentiment était réciproque. «Matthew était un membre bienvenu du groupe dès le départ», a déclaré Gilbert. « [He] C’était instantanément mon frère, en ce qui me concernait.

Petite maison dans la prairie a diffusé son dernier épisode en mars 1983.