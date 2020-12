Le petit ami de Dixie D’Amelio: Qui est Noah Beck?

Les influenceurs des médias sociaux, comme les étoiles montantes de TikTok Dixie D’Amelio et Noah Beck, sont essentiellement les nouveaux A-listers d’Internet.

Et ce n’est pas seulement une popularité répandue sur Internet dont les stars de TikTok ont ​​soif – certaines des personnes les plus populaires sur l’application de médias sociaux, comme D’Amelio et sa jeune sœur, Charli, ont gagné des millions de dollars grâce à leurs vidéos au cours de l’année écoulée.

Avec la gloire vient la scrunité, cependant, et D’Amelio et son petit ami, Noah Beck, ne font pas exception aux étrangers analysant chacun de leurs mouvements. Le 14 décembre, D’Amelio a applaudi un fan (ou un haineux) sur Twitter qui avait critiqué sa relation avec Beck.

« J’aime Noah de tout mon cœur, après avoir été publiquement navrée avant de lutter pour afficher l’amour en ligne par peur que cela se reproduise », a-t-elle répondu au fan. « Mais je suis heureux que vous connaissiez toute notre relation grâce à la vidéo YouTube! »

Qui est le petit ami de Dixie D’Amelio, Noah Beck?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Noah Beck et ce que Dixie D’Amelio a dit sur leur relation – et leur avenir.

Il compte plus de 22 millions d’abonnés sur TikTok.

Noah Beck est une star populaire de TikTok qui est célèbre pour ses charmantes vidéos de danse, de style de vie et de fitness. Il compte plus de 22 millions d’abonnés sur TikTok et près de 7 millions d’abonnés sur Instagram.

C’est un Taureau ancré.

Noah Beck est né en Arizona le 4 mai 2001, ce qui fait de lui un Taureau. Il a deux sœurs aînées nommées Talum et Haley, et d’après l’apparence de ses comptes de médias sociaux, Noah adore s’entraîner, jouer au football, passer du temps avec ses frères et d’autres membres de TikTok, et bien sûr, danser – parfois torse nu.

C’est un fanatique de sport.

Noah est allé au lycée dans l’Utah, où il a joué au football, et a finalement été recruté par l’Université de Portland.

Dans un segment «Apprenez à connaître les nouveaux arrivants» pour son équipe de football universitaire, Noah a révélé qu’en grandissant, il aimait pratiquer à peu près tous les sports.

Il a également joué au football pendant sa première et deuxième année de lycée, ce qui «lui a fait apprécier un peu plus le football».

Il souligne également sa maturité et son état d’esprit «travailleur acharné», et considère ces traits comme l’un de ses atouts les plus forts.

Selon la rumeur, il était sorti avec James Charles.

Les rumeurs selon lesquelles Noah Beck serait en couple avec James Charles ont commencé à tourbillonner lorsque les fans ont remarqué que les deux influenceurs des médias sociaux passaient beaucoup de temps ensemble. La star de TikTok, Bryce Hall, a essentiellement lancé la rumeur sur Noah Beck et James Charles en écrasant une vidéo que le couple tournait, en disant: «Je pense que Noah et James sortent ensemble.»

Naturellement, les fans sont devenus fous de la prétendue relation de James et Noah; cependant, ils ont abattu les rumeurs de relation assez rapidement, insistant sur le fait que le couple n’était que des amis. Noah s’est rendu sur Instagram pour préciser que James et lui ne sortaient pas ensemble.

« Bruh, nous ne sommes que deux amis qui dansent et sourient », a écrit Noah dans un commentaire Instagram, tout en disant: « Je suis hétéro. J’adore James … mais je suis hétéro », dans un autre commentaire Instagram quelques heures seulement après le début des rumeurs.

Noah a également été lié à la populaire star de TikTok Charli D’Amelio après que les fans ont remarqué qu’il aimait ses publications sur les réseaux sociaux; cependant, il sort maintenant avec sa sœur aînée, Dixie.

«J’aime les publications et les trucs de tout le monde», a-t-il admis après avoir été interrogé sur son activité sur les réseaux sociaux. «J’aime mettre tous les trucs de mes amis dans mon histoire, leur donner aussi de l’amour. Pour ce qui est de l’expédition, je ne fais que me faire pour le moment, vous savez? »

Il est membre de The Sway House.

Noah Beck fait partie de The Sway House, qui est essentiellement une maison où un groupe de stars de TikTok vivent et collaborent ensemble sur du contenu.

Les autres membres de The Sway House comprennent Bryce Hall, Griffin Johnson, Blake Gray, Anthony Reeves, Quinton Riggs et Kio Cyr; cependant, il est important de noter que les membres de The Sway House changent assez rapidement.

Il a joué au football à l’Université de Portland.

Noah Beck est allé à l’école à l’Université de Portland, où il a joué au football pour les pilotes de Portland.

Après avoir vu Noah passer plus de temps avec les membres de The Sway House et d’autres stars populaires des médias sociaux, comme James Charles, les fans ont commencé à se demander si Noah avait abandonné ses études.

« Vous me dites que Noah Beck a abandonné l’université en tant qu’athlète pour TikTok? » un utilisateur de Twitter a écrit.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé que Noah a abandonné, un rapide coup d’œil à la page de football de Portland Pilots montre que le nom de Noah Beck ne figure pas sur la liste pour la prochaine saison 2020-2021, les hypothèses des fans peuvent donc être correctes.

La star de TikTok, Dixie D’Amelio, a déclaré son amour pour Noah Beck via Twitter.

Après qu’un fan ait scruté D’Amelio pour ne pas avoir montré assez d’affection à Beck, D’Amelio a applaudi l’utilisateur de Twitter détestant leur relation.

Elle est même allée jusqu’à dire qu’elle espérait qu’elle et Noah se marieraient un jour!

Les fans du couple TikTok sont également venus à leur défense dans la section commentaires de la publication Instagram ci-dessus.

« Vous devez tous arrêter de juger une relation dans laquelle vous n’êtes pas », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit: « Je pense qu’ils sont super ensemble. Ces gens veulent juste répandre la haine [eyeroll emoji]. «

Cependant, certains utilisateurs de médias sociaux n’étaient pas d’accord avec les expéditeurs de Dixie et Noah, un utilisateur d’Instagram ayant écrit: « Elle le traite toujours comme une merde, ce que vous dites. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.