Netflix lance un jeu télévisé et vous pouvez postuler maintenant

Asmodee Jack Et Le Haricot Magique

nun jeu dradresse et de coups fourres pour toute la famille !escaladez le haricot magique menant au chateau du geant et rapportez le plus de sacs daamp;#39;or possible !tour a tour, choisissez le nombre de des que vous allez lancer. selon les faces vous pouvez :deposer un sac de tresor sur le haricot et tenter de le recuperer lorsque le haricot srecroulera ajouter une branche de plus grande taille et desequilibrer le haricotn relancer un de faites attention, si vous tombez sur deux l yeux du geant r, ce dernier se reveille et vous empeche de jouer vos autres des.empilez ensuite vos des afin de faire pousser le haricot magique. plus il sera haut, plus il sera difficile pour vos adversaires drempiler leurs des sans faire chuter le haricot ! si un joueur fait tomber la pile de des formant le haricot, ses adversaires pourront alors voler des sacs dror au geant !la partie srarrete lorsquril nry a plus de sac dror et le joueur le plus riche est declare vainqueur.ncontenu :12 des1 mini-plateau15 jetons tresor2 cylindres en bois35 cartes action30 cartes sac daamp;#39;or1 chateau a monter5 jetons hacheune grande hache1 veritable haricot magique1 jeton oeil1 livret de regles1 livret de conte