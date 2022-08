Quelles premières sur Netflix, HBO Max, Prime Video dans la semaine du 8 au 14 août

Dans deux jours, une nouvelle semaine commencera et, avec elle, de nouvelles versions arriveront à plateformes de streaming. En ce sens, de 8 au 14 août, les services d’abonnement ajouteront de nouvelles séries et films à leurs catalogues. La troisième saison de serrure et clé, la minisérie Par Mandat du Ciel avec Andrew Garfield et je suis Groot de Marvel Studios ne sont que quelques-unes des propositions qui pourront bientôt être appréciées. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ et StarzPlay pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Locke & Key (Saison 3) | Série

Date de sortie: 10 août

Terrain: Dans le dernier chapitre de la série, la famille Locke découvre plus de magie face à un rival démoniaque qui veut les clés à tout prix.

– Moi, jamais (Saison 3) | Série

Date de sortie: 12 août

Terrain: Devi et ses amis ont finalement cessé d’être célibataires. Mais ils sont sur le point d’apprendre que les relations impliquent beaucoup de découverte de soi… et de drame.

– Quart de jour | Film

Date de sortie: 12 août

Terrain: Un chasseur de vampires a une semaine pour réunir l’argent nécessaire pour payer l’éducation et l’appareil dentaire de sa fille. Gagner sa vie pourrait le tuer.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Nouvelles d’un enlèvement | Série

Date de sortie: 12 août

Terrain: Série inspirée d’événements réels et du livre homonyme de l’auteur colombien Gabriel García Márquez. L’histoire suit le calvaire d’un petit groupe de personnes (Diana Turbay, Maruja Pachón, Marina Montoya et Beatriz Villamizar), qui ont été kidnappées dans les années 1990 par des trafiquants de drogue colombiens. L’histoire raconte les efforts extraordinaires de leurs proches, Alberto Villamizar et Nydia Quintero, pour les libérer.

– Une ligue à part | Série

Date de sortie: 12 août

Terrain: Cette série est basée sur le film populaire du même nom, mettant en vedette Tom Hanks en 1992. La série humoristique porte sur la ligue de baseball professionnelle féminine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. La série évoque l’esprit léger et juvénile du long métrage original de Penny Marshall, tout en élargissant ses horizons pour raconter l’histoire de toute une génération de femmes qui rêvaient de jouer au baseball professionnel.

– Tout pour Lucy (Saison 2) | Série

Date de sortie: 12 août

Terrain: La deuxième saison de cette série comique et romantique arrive plus tôt que prévu. L’histoire suit Lucy et Ricky, qui forment le parfait couple imparfait. Ricky veut se marier. Lucy n’est pas prête pour cet engagement. Emménager ensemble est le terrain d’entente qu’ils trouvent. Le choc de leurs mondes est une épreuve qui leur fera découvrir que là où il y a de l’amour il y a du rire.

– Le Fou Addams 2 | Film

Date de sortie: 12 août

Terrain: La famille fantasmagorique préférée de tous est de retour, dans une version animée. Dans ce deuxième film, nous retrouvons Morticia et Homer bouleversés par le fait que leurs enfants grandissent, sautent les dîners en famille et sont totalement absorbés par le « temps d’écran ». Pour retrouver leur lien, ils décident d’emmener Merlina, Périclès, l’oncle Lucas et les autres faire un tour dans un camping-car hanté. Les vacances ne se passeront pas exactement comme prévu.

– La vie secrète de vos animaux de compagnie | Film

Date de sortie: 14 août

Terrain: Dans un gratte-ciel de Manhattan, la vie de Max en tant qu’animal de compagnie préféré est bouleversée lorsque son propriétaire ramène à la maison un nouvel animal de compagnie : Duke, un bâtard négligé. Cependant, les deux doivent mettre leurs combats de côté lorsqu’ils apprennent qu’un adorable lapin blanc forme une armée d’animaux perdus déterminés à se venger.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Hard Knocks ’22 : Camp d’entraînement avec les Detroit Lions | Série

Date de sortie: 9 août

Terrain: Hard Knocks est un documentaire sportif de réalité produit par la NFL et HBO. Chaque saison, l’émission suit une équipe de la NFL lors d’un camp d’entraînement en vue de la saison à venir.

– Inadaptés | Série

Date de sortie: 13 août

Terrain: Un groupe de jeunes criminels en service communautaire est frappé par la foudre lors d’une tempête et acquiert des super pouvoirs.

– LaPrincesse | Film documentaire

Date de sortie: 13 août

Terrain: Un regard intimiste et immersif sur la vie de la princesse Diana. Il examine l’adoration écrasante et l’examen minutieux auxquels il a été confronté de la part des médias et du public en tant que membre de la famille royale.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Par ordre du ciel | Mini-série

Date de sortie: 10 août

Terrain: Inspiré du best-seller de Jon Krakauer du même nom, il tourne autour du meurtre de Brenda Wright Lafferty et de sa jeune fille dans une banlieue pittoresque de Salt Lake Valley, Utah, en 1984. Alors que le détective Jeb Pyre enquête sur les événements qui se sont produits dans la famille Lafferty, il commence à découvrir des vérités cachées sur les origines de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les conséquences violentes d’une foi dogmatique et intransigeante. Ce que Pyre, un mormon fervent, découvre le conduira à remettre en question sa propre foi.

– École primaire Abbott | Série

Date de sortie: 10 août

Terrain: Comédie en milieu de travail qui suit un groupe d’enseignants dévoués et passionnés et un directeur légèrement sourd alors qu’ils naviguent dans le système scolaire public de Philadelphie. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils sont déterminés à aider leurs élèves à réussir à l’avenir, et même si ces incroyables fonctionnaires sont peu nombreux et ont des budgets limités, ils aiment ce qu’ils font.

– Ce n’était pas ma faute : Colombie | Série

Date de sortie: 10 août

Terrain: Il présente une collection d’histoires unitaires basées sur des cas réels de violence sexiste, entrelacées tout au long de la série par un récit intrigant. À une époque marquée par l’autonomisation des femmes, et à travers un thème réel et pertinent abordé sur un ton de dénonciation sociale, il raconte un cas différent dans chaque épisode, tout en présentant une histoire centrale qui agit comme un fil conducteur et tourne autour d’Ángela Iregui ( Mar), une avocate déterminée et audacieuse qui se retrouve impliquée de différentes manières dans les affaires.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Je suis Groot | Série

Date de sortie: 10 août

Terrain: Impossible de protéger la galaxie de ce petit bonhomme espiègle ! Baby Groot arrive avec sa propre série, explorant ses jours de gloire en grandissant et en s’attirant des ennuis parmi les stars. Vin Diesel, qui est la voix de Groot dans la franchise GUARDIANS OF THE GALAXY, est la voix de Baby Groot. Le scénario et la réalisation sont en charge de Kirsten Lepore et la production exécutive de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum et James Gunn.

– Legends, de Marvel Studios (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 10 août

Terrain: Alors que l’univers cinématographique Marvel (MCU) continue de se développer, Legends of Marvel Studios célèbre et codifie tous les événements passés de cet univers. Cette série donne un aperçu des héros, des méchants et des moments épiques de tout le MCU en préparation des histoires très attendues à venir. Chaque segment dynamique se connecte directement à la première série à venir sur Disney +, ouvrant la voie à de futurs événements.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Power Book III : Élever Kanan | Série

Date de sortie: 14 août

Terrain: Entrant dans la deuxième saison, Raquel Thomas a pris le contrôle du trafic de drogue de la ville, mais son fils lui échappe. Kanan Stark retourne dans le Queens incertain de son avenir dans l’entreprise familiale, et en raison du secret persistant du détective Howard, il est encore plus incertain de son passé. Kanan cherche la vérité tandis que Raq étend audacieusement l’entreprise en territoire hostile de la mafia. Lou-Lou a d’autres projets autour de son label défaillant, mais Raq n’est pas prêt de laisser son activité parallèle entraver son expansion. Bien que Marvin reste le fidèle soldat de Raq, il lutte pour gagner le pardon de Jukebox et devenir le père qu’il n’a jamais été. Les liens qui unissent cette famille se dissipent, mais Raq ne reculera devant rien pour les garder ensemble.

– Le mal par conception | Série

Date de sortie: 12 août

Terrain: Pendant plus de 40 ans, le directeur de la mode Peter Nygård aurait abusé des femmes au Canada, aux États-Unis et aux Bahamas. Aujourd’hui, la liste présumée des survivants se compte par milliers. Accusé par les forces de l’ordre au Canada et aux États-Unis, Nygård utilise toutes les armes qu’il peut pour faire taire ses victimes présumées. À travers des interviews exclusives, des archives rares et des images inédites, cette série documentaire premium en 3 parties retrace comment et pourquoi les témoins se sont finalement réunis pour monter un dossier contre Nygård.

