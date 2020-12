Adoptez-moi: comment obtenir du pain d’épice!

L’événement Adopt Me « s Winter Holiday est enfin en ligne, et il y a de tout nouveaux animaux à obtenir. Le Frost Fury ne peut être acheté qu’avec Robux, mais les cinq nouveaux animaux de compagnie festifs restants sont tous disponibles via la nouvelle devise Gingerbread que vous pouvez trouver tous Les nouveaux familiers sont assez chers, mais si vous vous connectez tous les jours pour économiser du pain d’épice, vous devriez en avoir assez pour un nouvel animal festif en un rien de temps!

Comment obtenir du pain d’épice

Pendant les vacances festives, Adopt Me a eu la gentillesse de fournir de nombreuses façons de collecter du pain d’épice. Vous avez le choix entre quatre mini-jeux qui fourniront chacun de grosses sommes de pain d’épice, et ils peuvent être complétés quotidiennement. Vous pouvez également patiner à plusieurs reprises autour du rang de glace pour collecter quelques centaines de pain d’épice.

Patinoire

Au centre d’Adoption Island, vous trouverez une grande patinoire pour patiner. Outre la véritable joie du patinage sur glace dans Adopt Me, la zone est jonchée de tonnes de pain d’épice à collecter. Il suffit de patiner et de suivre les chemins de pain d’épice pour collecter quelques centaines de la nouvelle monnaie.

Vous devez récupérer le pain d’épice de la patinoire dans un lieu de ramassage spécial. Ce point de ramassage est toujours dans la zone de la patinoire, et le jeu vous rappellera si vous avez oublié. Mais attention: mramasser uniquement le pain d’épice sur la patinoire ne l’ajoutera pas à votre inventaire! Vous devez récupérer le pain d’épice de la patinoire après avoir fini de patiner.

Vous pouvez même quitter votre serveur et en rejoindre un nouveau pour réinitialiser tout le pain d’épice de la patinoire.

Mini-jeux

Il y a trois mini-jeux à jouer qui vous rapporteront rapidement du pain d’épice. Vous devriez pouvoir revenir à Adoptez-moi tous les jours pendant l’événement pour les compléter et gagner plus de pain d’épice.

Speedy le pingouin

Ce mini-jeu se trouve à la patinoire. Speedy the Penguin est situé juste en dessous du pont et il vous défiera dans une course chronométrée autour de la patinoire. Vous devez patiner à travers les anneaux jaunes tout autour de la patinoire dans le temps imparti. La partie la plus difficile du mini-jeu est d’éviter les pingouins, car ils vous assommeront et épuiseront le chronomètre. Si vous terminez la course avec succès, parlez à Speedy et il vous récompensera 800 pain d’épice.

Construisez le lanceur de boules de neige

Dispersés sur la carte se trouvent trois grandes boîtes de cadeaux que vous devez rechercher pour construire le lanceur de boules de neige. La construction réussie du lanceur de boules de neige vous récompensera 800 pain d’épice.

Trouver les trois pièces du lanceur de boules de neige peut être difficile, alors regardez cette vidéo de Telanthrical ci-dessous.

Construisez les bonhommes de neige

Ce mini-jeu implique un groupe de bonhommes de neige fondus dispersés sur l’île d’Adoption. Ces bonhommes de neige ont désespérément besoin de votre aide! Construire cinq bonhommes de neige au total terminera le mini-jeu et vous récompensera 300 pain d’épice. Ils ne sont pas trop difficiles à trouver, il suffit de courir sur Adoption Island et vous êtes obligé de les trouver.

Nourrir la fureur de givre

Finalement, une fenêtre contextuelle aléatoire apparaîtra sur votre écran vous demandant de nourrir Frost Fury. Si vous acceptez, vous serez téléporté dans un endroit clos rempli de glace, d’un chaudron et d’une fureur de givre très affamée. Faites fondre autant de glace que possible dans le délai imparti. Plus vous faites fondre de glace, plus vous serez récompensé de pain d’épice. Vous n’obtenez pas autant de pain d’épice que vous le feriez avec les mini-jeux ci-dessus.

Achetez du pain d’épice avec Robux

Bien sûr, vous pouvez toujours acheter du pain d’épice pour Robux. Cela peut être fait dans le château de glace où les nouveaux animaux, accessoires et jouets sont disponibles à l’achat.

Voici tous les prix Robux pour acheter du pain d’épice pendant l’événement: