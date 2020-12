Petite amie de Mick Jagger: Qui est Melanie Hamrick?

Mick Jagger est une icône du rock.

La carrière de Jagger s’étend sur plus de cinq décennies et il sonne électrique avec ses autres membres du groupe des Rolling Stones, Keith Richards, Ronnie Wood et Charlie Watts. Les Rolling Stones ont des chansons comme «(I Can’t Get No) Satisfaction», «Angie» et «Miss You».

Ils ont sorti 26 albums studio depuis 1964. Leurs albums studio à succès comprennent Doigts collants, soupe à la tête de chèvre, les Rolling Stones, laissez-le saigner, et Certaines filles.

Jagger est né à Dartford, au Royaume-Uni. Il a actuellement 77 ans et est né le 26 juillet 1943, faisant de lui un Lion.

Récemment, Mick Jagger a acheté un manoir en Floride près de Sarasota pour sa petite amie beaucoup plus jeune, Melanie Hamrick, suscitant des questions sur son identité.

Qui est la petite amie de Mick Jagger, Melanie Hamrick?

Melanie Hamrick est une danseuse de ballet américaine. Elle est née à Williamsburg, Virginie en 1987 et a 33 ans.

Hamrick a fréquenté la School of American Ballet, la Kirov Academy de Washington, DC et la Eastern Virginia School for the Performing Arts.

Hamrick a joué le rôle du cygne dans Le lac des cygnes avec American Ballet Theatre. Elle a pris sa retraite de l’American Ballet Theatre il y a un an, après avoir été avec eux pendant 15 ans.

Actuellement, Hamrick présente «A Night at the Ballet», un programme de danse en ligne qui sera diffusé gratuitement du 17 au 20 décembre.

Mick Jagger a récemment acheté un manoir à Hamrick.

Mick Jagger a acheté à Hamrick un manoir près de Sarasota pour Noël. Étant donné que la région a beaucoup d’intimité, c’était un «facteur majeur» dans l’achat de l’opulente propriété.

Cependant, cette année, Jagger et Hamrick passeront les vacances à Londres. Ils passent généralement Noël au domaine de Jagger sur l’île de Mustique.

Apparemment, Jagger et Hamrick se sont encore rapprochés au cours des deux derniers mois et leurs amis les encouragent à se marier.

Mais ne vous réjouissez pas encore – une source déclare: « [Mick’s] Les amis et les membres du groupe n’achètent pas encore de cadeaux de mariage. Le temps nous le dira. En attendant, les deux sont heureux de jouer à la house dans toutes les propriétés de Mick à travers le monde.

Jagger et Hamrick sont ensemble depuis 2014.

Jagger et Hamrick se sont rencontrés à l’un des concerts des Rolling Stones de Jagger à Tokyo en février 2014.

À l’époque, Hamrick était en tournée avec l’American Ballet Theatre et est allé rencontrer Jagger dans les coulisses. Hamrick a contacté Jagger après le décès de son partenaire de 13 ans, L’Wren Scott, en mars 2014.

Hamrick et Jagger ont commencé à se rapprocher et elle l’a aidé à retrouver le bonheur après le décès de Scott. Ils ont tendance à garder leur relation privée pour la plupart, mais sont parfois vus lors d’événements et de fêtes ensemble.

Apparemment, leur relation s’est réchauffée encore plus en quarantaine et depuis que Jagger s’est remis d’une chirurgie cardiaque il y a un an. Hamrick a déclaré: « En fait, je suis allé faire un petit voyage en Europe – puis le monde s’est fermé. Je suis donc resté en Europe tout le temps parce qu’il est important pour moi et mon fils, pour nous de rester ensemble en famille, en particulier avec le temps incertains. »

Une source a déclaré: « Ils sont enfermés ensemble depuis la mi-mars », ajoutant: « Les copains de Mick disent qu’ils ne l’ont pas vu aussi heureux depuis des décennies, et il s’est finalement installé. Il n’a fallu qu’une crise cardiaque et une pandémie. . »

Hamrick et Jagger ont un fils ensemble.

En 2016, Hamrick et Jagger ont eu un fils ensemble nommé Deveraux Octavian Basil Jagger. En fait, Hamrick a quitté l’American Ballet Theatre pour passer plus de temps avec son fils.

Hamricks publie de nombreuses photos de lui sur sa page Instagram. Le 8 décembre, elle a posté quelques jolies photos de Deveraux le jour de son anniversaire et les a légendées: «4 ans aujourd’hui !!!!!! Joyeux anniversaire à notre douce, merveilleuse et incroyable Devi !!! Nous vous aimons tant. »

L’une des images montrait même les ombres de Hamrick et Jagger se tenant la main à côté de leur fils.

Quand leur fils est né, il a été rapporté que «ils sont tous les deux ravis. Mick était à l’hôpital pour l’arrivée. La mère et le bébé se portent bien et nous demandons aux médias de respecter leur vie privée en ce moment.

Mick Jagger a huit enfants au total. Il a eu Karis Hunt Jagger en 1970 avec Marsha Hunt puis Jade Sheena Jezebel Jagger en 1971 avec sa femme Bianca Jagger, avec qui il était marié de 1971 à 1978.

Puis il a eu Elizabeth «Lizzy» Scarlett Jagger en 1984, James Leroy Augustin Jagger en 1985, Georgia May Ayeesha Jagger en 1992 et Gabriel Luke Beauregard Jagger en 1997, tous avec Jerry Hall.

En 1999, Jagger et Luciana Gimenez ont eu un fils nommé Lucas Maurice Morad Jagger. En fait, Gimenez a déclaré que Jagger est un «papa merveilleux» et «un homme très sage et passionné par ses enfants. Il a toujours été là et cela a été un vraiment super expérience. «

Hamrick adore s’entraîner.

Pour rester en forme de ballerine, Melanie Hamrick aime vraiment s’entraîner. En fait, elle vise à s’entraîner tous les jours et a même un entraîneur personnel.

Elle s’assure de s’étirer et travaille à améliorer son équilibre et sa flexibilité et montre assez souvent ses routines d’entraînement intenses sur sa page Instagram.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.