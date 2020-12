Nouvelle édition: l’expérience tragique Ricky Bell dit que «m’a brisé le cœur» et ce qu’il en fait maintenant

New Edition a sorti son cinquième album, Peine d’amour, en 1988. Plus de 30 ans plus tard, Ricky Bell, un membre fondateur du groupe, a décrit une situation qui, selon lui, lui a brisé le cœur. Mais il semble que l’expérience n’ait pas brisé son esprit car le chanteur est occupé à faire des mouvements pour changer les choses. Voici le scoop.

Chanteur New Edition Ricky Bell parle de son rétablissement

le Histoire de la nouvelle édition est le biopic en trois parties de BET qui suit le parcours musical du supergroupe. Les six membres de la nouvelle édition – Ronnie DeVoe, Bobby Brown, Michael Bivins, Ralph Tresvant, Johnny Gill et Bell – ont servi de producteurs sur le projet pour assurer l’authenticité de l’intrigue.

Un fil narratif dans L’histoire de la nouvelle édition était l’expérience de Bell en matière de consommation de drogues, qui a conduit à au moins une urgence médicale, comme le montre l’écran. Bell a depuis entamé la reprise et a utilisé les médias sociaux comme plateforme pour éduquer et inspirer les autres. La star a été remarquablement transparente avec ses fans et les médias sur son parcours.

Bell a été témoin d’une situation tragique dans un centre de réadaptation

Bell est apparu à l’ESSENCE Entrepreneur Summit aux côtés des camarades du groupe New Edition Bivins et DeVoe, avec lesquels il a formé son autre groupe de vente multi-platine, Bell Biv DeVoe. Pendant son séjour, l’animateur a parlé de la toxicomanie, des maisons de récupération et des maisons sobres. Il a expliqué que parfois les personnes qui recherchent un traitement n’ont pas la possibilité de le recevoir.

«Lorsque je suis entré dans les programmes de rétablissement il y a 16 ans, d’après mon expérience, ce que j’ai remarqué, c’est qu’il y a aussi un côté commercial», a fait remarquer Bell. «J’ai vu des situations où l’entreprise a pris le pas sur la reprise – sur la bonne volonté.»

Selon Bell, il a déjà conduit un homme cherchant de l’aide à un centre de réadaptation. Malheureusement, Bell dit que l’établissement a refusé l’individu en raison d’un manque de fonds. «Cela m’a brisé le cœur», a avoué Bell, «et je ne veux plus jamais que cela se reproduise.»

Bell est devenu un mentor pour les autres en quête de réadaptation

Avec l’expérience de sa rétrovision et un appel à rendre, Bell est devenu un défenseur des personnes qui veulent de l’aide. La star s’associe désormais à d’autres personnes dans la même sphère de service pour parler de rétablissement dans les hôpitaux et les institutions.

En plus de parler sur des panneaux, l’artiste passe son temps à encadrer des personnes qui vivent actuellement une dépendance. Bell a expliqué: «Il y a des gens en rétablissement qui ne sont tout simplement pas aussi chanceux que les autres, mais tout aussi passionnés et qui veulent de l’aide.»

«Nous les aidons à trouver des moyens par le biais de financement par le biais de l’industrie de la musique, par des assurances, par des dons privés pour les aider à se rétablir – pour les faire suivre et récupérer – afin qu’ils ne soient pas simplement renvoyés dans la société», a souligné Bell. «Je ne veux jamais voir quelqu’un refoulé qui cherche volontiers de l’aide.»

À propos de ses nobles efforts, Bells dit: «Ce qui me motive maintenant, ce n’est pas seulement la musique et le divertissement. Il s’agit vraiment de redonner. La star rayonnait d’optimisme, ajoutant: «Nous avons ce dicton dans mon programme et en rétablissement qui est:« Nous gardons ce que nous avons en le donnant ». Je suis enthousiasmé par ça.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez le Administration des services de toxicomanie et de santé mentale assistance téléphonique au 1-800-662-4357.

