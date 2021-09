Les retrouvailles de Bella ! Rebel Wilson partage une photo de vacances avec les co-stars de « Pitch Perfect »

La célébration du 41e anniversaire de Rebel Wilson était à la fois scrumdidlyumptious et parfait!

C’est parce que sur la base de plusieurs photos de la fête à la plage partagées sur Instagram, Wilson a retrouvé ses Bellas préférées des films « Pitch Perfect » – puis a offert à tout le monde une projection « Willy Wonka et la chocolaterie », avec des bonbons ! (L’anniversaire de Wilson était en mars, mais elle aurait retardé les festivités en raison de la pandémie.)

Dans cette photo classique de sable au bord de l’eau, Rebel pose avec Bellas dans des maillots de bain (et des sacs banane) sur le thème des années 1980, dont Anna Kendrick, Brittany Snow, Shelley Regner et Chrissy Fit avec le message de légende, « Bellas be ballin’ – could not love ces dames de plus ! 10 ans que nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes instantanément harmonisés Je vous aime mesdames! ps j’adore que je suis la plus grande d’entre vous les shorties ! »

Elle a ajouté des hashtags de « #RebelIsland #Bellas4Life », et la co-star Snow a écrit: « Nous vous aimons tellement Rebs », tandis que Skylar Astin a ajouté, « Bellas 4 Lyfe » et Camp a ajouté « Love love love ».

La co-star de « Pitch », Chrissie Fit, a également partagé une « coquille » d’une photo, mettant en vedette les Bellas vêtues de filets de pêche et de diadèmes, posant devant une perle et un coquillage géants et illuminés. Elle a écrit: « Chaîner nos sirènes intérieures. »

Selon les publications Instagram de Fit, le groupe était au Brando Resort sur l’île de Polynésie française appelée Tetiꞌaroa, une île privée qui appartenait autrefois à l’acteur Marlon Brando.

Ensuite, Wilson a partagé quelques photos de nuit de ce qui ressemble à une soirée à thème « Willy Wonka »: les boîtes sont décorées aux couleurs du chocolatier fictif, ainsi qu’un chapeau comme celui que portait Gene Wilder dans le film de 1971. Dans une courte vidéo, Wilson, en combinaison rose, fait semblant de manger une barre chocolatée. Dans le suivant, elle canalise Wonka alors que le film commence à jouer en arrière-plan, en écrivant: « Pouvez-vous deviner quel film était diffusé pour la soirée cinéma #RebelIsland? »

Wilson et les autres dames ont joué le rôle d’un club universitaire a cappella appelé The Barden Bellas dans trois films « Pitch Perfect » différents entre 2012 et 2017, et les filles sont notoirement proches depuis.

Rebel Wilson (c.) avec ses camarades Bellas dans « Pitch Perfect 2 » de 2013. Christophe Collection / Alamy Banque D’Images

Et si vous vous demandez comment ils pourraient se réunir alors que la pandémie fait toujours rage, Fit avait une autre série de photos à partager, d’elle-même et de Wilson dans un selfie. « Ce soir, nous avons célébré en toute sécurité* cette belle, talentueuse, intelligente, drôle, gentille, généreuse, aimante… Je pourrais continuer pour toujours… femme @rebelwilson. J’ai tellement de chance de pouvoir t’appeler l’une de mes amies les plus proches. Je t’aime , Rebs! Tellement reconnaissant pour vous toujours «

Et, a-t-elle ajouté avec un astérisque, « Tout le monde est entièrement vacciné et minutieusement testé. »