Y aura-t-il une saison 3 de Blood & Water sur Netflix ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de la série.

Sang et eau la saison 2 est enfin là, mais il y a déjà une énorme demande pour que Netflix sorte une troisième saison de la série à succès.

Sang et eau la saison 2 reprend là où la saison 1 s’est arrêtée. Avec Puleng et Fikile maintenant tous deux conscients qu’ils sont en fait des sœurs, le drame ne fait que s’intensifier. On découvre également si Fikile et Chad ont définitivement mis fin à leur relation illicite, si Puleng et KB tiennent la distance, et si Mark et Zama acceptent d’être en couple avec Chris. Et il y a plein de surprises.

Y aura-t-il cependant une troisième saison de la série télévisée? Voici tout ce que vous devez savoir sur Sang et eau saison 3, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et des nouvelles sur l’avenir de la série et ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite.

Quand est-ce que Sang et eau la saison 3 sort sur Netflix ?

Blood & Water saison 3 : date de sortie, casting, spoilers et actualités sur la série Netflix. Image : Netflix

Y aura-t-il un Sang et eau saison 3?

Dans l’état actuel des choses, Netflix n’a pas encore confirmé si Sang et eau sera de retour pour une troisième saison. Il n’y a cependant pas lieu de s’inquiéter pour le moment. Netflix attend généralement entre un et trois mois pour annoncer s’il a renouvelé ou non ses émissions.

En d’autres termes, nous pouvions entendre des nouvelles qui Sang et eau la saison 3 est en préparation dès octobre.

Quand est le Sang et eau date de sortie de la saison 3 ?

Encore une fois, tout dépend du renouvellement de Netflix Sang et eau ou pas. Cependant, Netflix a tendance à publier de nouvelles saisons de ses émissions sur une base annuelle. La production de la deuxième saison a été un peu retardée en raison de la pandémie de coronavirus, mais il est possible que nous ayons une troisième saison de Sang et eau dès septembre 2022.

Qui sera dans le Sang et eau le casting de la saison 3 ?

À moins que quelqu’un ne meure dans la saison 2, il semble probable que tous nos Sang et eau Les favoris reviendront pour la saison 3 : Ama Qamata (Puleng), Khosi Ngema (Fikile), Thabang Molaba (KB), Dillon Windvogel (Wade), Arno Greef (Chris), Ryle de Morny (Tchad), Natasha Tahane (Wendy) , Mekaila Mathys (Tahira), Cindy Mahlangu (Zama) et Duane Williams (Mark).

On imagine aussi que Greteli Fincham (Reece), Katishcka Chanderlal (Pauline) et Alzavia Abrahams (Zayd) reviendront car elles avaient des rôles plus importants dans la saison 2. Sans oublier, il y aura probablement de nouveaux personnages.

Que se passera-t-il dans Sang et eau saison 3?

L’intrigue de Sang et eau la saison 3 se résume à comment Sang et eau la saison 2 se termine. Les acteurs et l’équipe n’ont encore rien annoncé sur la prochaine étape pour les étudiants du Parkhurst College, mais nous vous tiendrons au courant dès qu’ils le feront.

y a t-il Sang et eau bande-annonce de la saison 3 ?

Il n’y a pas Sang et eau bande-annonce de la saison 2 en ce moment. Cependant, nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura.

