Teddy Riley explique pourquoi il a refusé de s’associer avec Suge Knight au couloir de la mort

Teddy Riley dit qu’il a transmis une offre de partenariat avec Suge Knight chez Death Row Records à la fin des années 90 sans vouloir «redescendre dans cette voie». Anna Webber / «Suge voulait s’associer. Je ne voulais pas faire ça », a déclaré Teddy à HipHopDX dans la troisième partie de notre interview. «Je n’en avais pas peur, car j’ai eu affaire à son mentor, qui était Gene Griffin. C’était mon parrain. Je ne voulais tout simplement pas revenir sur cette voie de traiter avec des gangsters et des choses comme ça. Je suis venu de cette vie, j’étais une fois dans cette vie, et je désirais ne pas y retourner. J’avais l’impression que cela aurait été un pas en arrière. « Riley dit que l’offre n’a été faite qu’à la suite du départ du Dr Dre en 1996. « Je pense [the offer] seulement arrivé à cause du départ de Dre. C’est comme ça que j’ai eu Dre sur «No Diggity» », a noté Teddy. «Je suppose que 2Pac était en train de partir, mais il était toujours avec Suge et a fait [‘Toss It Up’] avec Jodeci et Aaron Hall. Donc je suppose que c’était un coup contre [me, Jimmy Iovine and Dr. Dre], nous faisant savoir qu’il a toujours ces gars de son côté. Je faisais toujours ce que je faisais avec Jimmy et Dre. C’était une situation folle. Plus tôt cette année, Riley a été sélectionné pour un Verzuz apparition avec Babyface, mais lors de la remise des gaz initiale, Riley n’a pas pu faire fonctionner son son et a été contraint de reporter. [Via]