Peter Dinklage taquine un redémarrage fou et toxique d’Avenger

Peter Dinklage pense que les fans seront divertis par la nature « folle » et « exagérée » du prochain redémarrage de The Toxic Avenger.

Ce ne serait tout simplement pas Le vengeur toxique si ce n’est pas un film complètement dingue, mais c’est heureusement ce à quoi on peut s’attendre du prochain redémarrage. Comme cela a été rapporté, Le vengeur toxique est en train de redémarrer avec Jeu des trônes favori Peter Dinklage dans le rôle d’une nouvelle incarnation de Toxie, le premier super-héros du New Jersey. Macon Blair (Je ne me sens plus chez moi dans ce monde) réalise le nouveau long métrage avec Lloyd Kaufman de Troma et Michael Herz à la production.

Si vous avez vu le film original, vous savez à quel point Le vengeur toxique est. Sa prémisse à elle seule ne ressemble à rien d’autre qui a été vu sur film. Il suit un concierge doux et milquetoast (Mark Torgl) qui tombe dans une cuve de déchets toxiques après qu’une farce à son encontre ait mal tourné. Les produits chimiques le transforment en un « monstre » qui est beaucoup plus grand et plus fort qu’avant, et il utilise ses capacités pour nettoyer les rues de Tromaville. Ai-je oublié de mentionner qu’il porte un tutu et que son arme de prédilection est une vadrouille ?

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

C’est toujours une chose effrayante lorsque les redémarrages de classiques cultes sont annoncés, mais Peter Dinklage veut que les fans sachent que ce redémarrage est tout aussi « fou » que l’original. Dans une conversation avec Empire, Dinklage note à quel point ce qui l’a attiré dans le projet, c’est qu’il ne ressemble à aucun autre rôle qu’il a jamais joué. Il note à quel point c’est à peu près le contraire de ce qu’il fera dans la comédie musicale de Joe Wright Cyrano, mais comme les fans de Dinklage le savent, l’acteur a certainement la panoplie nécessaire pour jouer les deux rôles.

« C’est très amusant… Je voulais juste faire quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant. Alors pourquoi ne pas être un monstre dans un film déjanté et déjanté, et pourquoi ne pas chanter dans un autre ? »

Dinklage poursuit en taquinant que le nouveau Vengeur toxique n’essaye pas de changer la formule en réimaginant l’histoire avec un ton différent. L’acteur explique son appréciation de la façon dont ces types de films indépendants sont réalisés exactement comme les cinéastes entendent qu’ils soient, ce qui n’est pas quelque chose qui se produit sur les productions à gros budget avec les grands studios. Cela a donné au film original le charme qu’il avait, et le but semble être de faire de même avec le nouveau film.

« Ce n’est pas un remake. J’aime juste le cinéma de guérilla. Ces films – ils fait eux, quoi qu’il arrive. Ils l’ont fait parce qu’ils aiment ça. Certains d’entre eux ne sont pas les meilleurs, mais certains sont tellement amusants. Lorsque vous faites des films trop propres, cela peut éloigner le public. Ils veulent sentir la saleté sous leurs ongles. Je pense que ces films de Troma ont définitivement plongé le public dans des déchets toxiques.

Le vengeur toxique reboot n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez compter sur cet écrivain pour être le premier en ligne dès que les billets seront en vente. Pendant ce temps, les fans peuvent attraper Peter Dinklage dans Cyrano lors de sa sortie dans les salles américaines le 21 janvier 2022.





La bande-annonce d’Uncharted #2 a Tom Holland et Mark Wahlberg en course vers le plus grand trésor Une nouvelle bande-annonce d’Uncharted révèle plus de séquences de l’adaptation attendue du jeu vidéo.

Lire la suite





A propos de l’auteur