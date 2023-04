L’affiche de God Is a Bullet révèle la date de sortie du film d’action de Nick Cassavetes

Dieu est une balle a enfin une date de sortie et une affiche. Basé sur le roman à succès du même nom de Boston Teran et sur de vrais événements, le thriller d’action à venir sera écrit et réalisé par Nick Cassavetes tout en mettant également en vedette un casting de stars composé de Maika Monroe, Nikolaj Coster-Waldau, Karl Glusman, January Jones, Paul Johansson, David Thornton et Jamie Foxx.





L’intrigue du film concerne un détective de la police nommé Bob Hightower (Coster-Waldau), dont la femme et la fille ont toutes deux été kidnappées par une secte insidieuse dirigée par un chef maniaque (Glusman). Décidant de prendre les choses en main, Bob fait équipe avec Case Hardin (Monroe), la seule femme victime à s’être échappée de la secte, afin de clore l’affaire et de sauver la fille de Bob. Pour ce faire, les deux finissent « dans le terrier du lapin » avec The Ferryman (Foxx).

Initialement publié le 1er avril 2002, le chemin vers la transformation du roman de Teran en film a été long et difficile. À un moment donné, Ehren Kruger, dont les crédits incluent Cri 3, Jeux de renneset L’anneau, avait acquis les droits du livre en 2008. Cassavetes, quant à lui, a déclaré qu’il essayait de raconter cette « grande histoire » depuis plus de dix-huit ans. De plus, le réalisateur avait ceci à dire dans un communiqué de presse sur les raisons pour lesquelles il aimait le film.

« C’est dur, violent, il y a deux personnages imparfaits et fantastiques, et il n’y a absolument aucun coup de poing. J’adore ça ! Il n’y a rien d’autre comme ça, même pas proche ! »





Dieu est une balle vient d’une équipe de production solide

L’un des producteurs de Dieu est une balle est Michael Mendelsohn, qui a également produit Seigneur de la guerre, La matrice, Air Force One, Ce que veulent les femmes, Chiens de réservoir, Bourreau, Creux endormi, et beaucoup plus. Pour Dieu est une balle, Mendelsohn travaille pour le compte de Patriot Pictures, un studio de production indépendant primé qui, outre la distribution, conditionne la production et la distribution de films ainsi que le financement. Leurs efforts récents comprennent des travaux sur Blackout, Ville coupe-gorge, Prisonniers du pays fantômeet aussi à venir Aller se faire cuire un œuf.

« Nous sommes impatients de travailler avec Wayward et nous sommes ravis que Dieu est une balle sortira dans les salles nationales cet été. Le public est de retour et veut voir des films qui le maintiennent en haleine. Nick et moi, avec une distribution et une équipe multinationales incroyables, sommes ravis de sortir un classique de la vengeance bourré d’action, conçu pour être apprécié sur grand écran », a déclaré Mendelson.

De plus, le financement du film a été assuré par Union Patriot Capital Management de Mendelsohn. Outre lui, les autres producteurs du film incluent Donald V. Allen, Kim H. Winther et Jim Steele. Les producteurs exécutifs incluent Foxx, Natalie Perrotta, Paul Johansson, Sidney Kimmel, Chuck Pacheco, Jim Steele et Santiago García Galván.

Dieu est une balle aura sa large sortie en salles exclusivement aux États-Unis le 23 juin 2023. Une sortie numérique dans le même pays aura lieu le 11 juillet 2023. Patriot Pictures gérera la distribution du film aux côtés de XYZ Films, un studio indépendant en mission mondiale pour responsabiliser les conteurs visionnaires, et Wayward Entertainment, un genre multiplateforme et un studio alternatif axé sur le travail avec des voix uniques.