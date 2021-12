Le réalisateur de Ghost of Tsushima, Chad Stahelski, dit qu’il « veut juste bien faire les choses »

Chad Stahelski, réalisateur du prochain film Ghost of Tsushima, a parlé de ses espoirs de livrer un projet de qualité.

Les adaptations de films de jeux vidéo ont une histoire bien connue pour recueillir la plupart du temps de mauvaises réceptions de la critique et du public. Chad Stahelski, réalisateur du prochain Fantôme de Tsushima film, a parlé de ses espoirs de livrer un projet de qualité. Il a expliqué son désir que le titre soit le meilleur possible dans une interview avec IGN.

Tout en apparaissant à un événement tapis rouge pour La matrice : les résurrections, Stahelski a parlé de Fantôme de Tsushima avec IGN, où il a déclaré : « Nous voulons juste faire les choses correctement. Vous savez comment les adaptations de jeux vidéo peuvent se dérouler. Nous prenons donc notre temps et le faisons correctement. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs de jeux pour nous assurer nous nous en tenons à ce qu’il y a de bien. »

Un script pour le projet à venir est toujours en cours d’écriture. Stahelski a expliqué que les fans du jeu seraient très satisfaits de ce qui est prévu pour le film. Le réalisateur a beaucoup de connaissances sur le jeu vidéo, car il l’a joué « plusieurs fois ». Son amour pour le jeu l’a amené à vouloir travailler sur le cinéma.

En ce qui concerne le casting, Stahelski reste assez silencieux. On lui a demandé si Daisuke Tsuje, le doubleur de la version anglaise du héros du jeu Jin Sakai, jouerait le personnage du film. Stahelski a répondu: « Nous verrons. Nous ne sommes pas encore allés aussi loin. »

Pour ceux qui ne le savent pas, Stahelski est le réalisateur de tous les films de la John Wick la franchise. Une grande partie de sa carrière dans l’industrie du divertissement a été d’effectuer et de coordonner des cascades. Il a servi de doublure pour Keanu Reeves lors du premier Matrice Versement. Stahelski travaillerait avec la série en tant que coordinateur des cascades pour La matrice rechargée et La matrice : les révolutionsDe plus, il était un cascadeur pour Brandon Lee dans le film de super-héros noir de 1994 Le corbeau, ainsi qu’un chorégraphe de combat pour l’épopée de Zack Snyder 300. Stahelski a une grande expérience dans le genre de l’action, ce qui est une bonne nouvelle car Fantôme de Tsushima caractéristiques beaucoup d’action.

En ce moment, Stahelski travaille sur John Wick 4, qui est actuellement en phase de post-production. Le projet sortira en salles l’année prochaine. Un cinquième film de la franchise a déjà été confirmé. En outre, il est impliqué en tant que réalisateur du remake du film fantastique classique montagnard. Ce titre mettra en vedette Henry Cavill.

Nouvelles d’un Fantôme de Tsushima Le film est arrivé pour la première fois en mars 2021. Il est venu avec l’information que Peter Kant du développeur Sucker Punch travaillerait en tant que producteur exécutif. Il mettra en vedette l’histoire du samouraï Jin Sakai, qui espère libérer sa patrie des envahisseurs mongols après avoir tué la grande majorité de son clan. Dans sa mission, il devient le « fantôme » titulaire, un guerrier redouté. Le jeu vidéo est sorti en 2020 en exclusivité pour la PlayStation 4. Il a été largement acclamé par la critique et a été considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’année dernière. Si l’adaptation est aussi bonne que le jeu, les spectateurs sont prêts pour quelque chose de spécial. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée.





