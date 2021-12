Le pire moment de Claire Foy lors du tournage de The Crown pour Netflix

Si vous parlez de la série la plus populaire de l’histoire de Netflix, il ne peut pas être exclu de la liste La Couronne. Tout au long des quatre saisons diffusées jusqu’à présent, la fiction créée par Peter Morgan fonctionné comme une chronique de la vie du la reine isabel II depuis les années 40. Et quelqu’un qui a su laisser sa marque avec sa performance était l’actrice Claire Foy. Cependant, elle n’a pas passé un si bon moment à certains moments du tournage.

Quiconque a vu au moins les premières saisons reconnaîtra l’actrice comme celle qui dirige l’histoire dans la peau de la reine. Sa chimie avec Matt Smith, l’interprète qui personnifie le le prince phillip, c’est tout à fait indéniable. C’était précisément dans les scènes où le intimité du couple où certains ont été exposés moments racés. La vérité est qu’il n’y en a pas tellement, car c’est une situation qui a mis l’actrice mal à l’aise.

Les fans de Claire Foy ont noté qu’il y a effectivement quelques extraits de sa nouvelle série Un scandale très britannique où ce thème est abordé de manière beaucoup plus approfondie. Concernant cette question, la Britannique a mentionné ce qu’elle pensait du tournage de scènes de sexe qui sont ensuite vues à l’écran. C’est lors d’un dialogue avec la BBC qu’il a admis la des sentiments si négatifs qu’il vit dans ces moments sur le plateau.

« C’est une situation très complexe car au fond tu te sens exploitée quand tu es une femme et tu dois pratiquer du faux sexe à la télévisionFoy commença. Et j’ajoute : « Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir exploité. C’est sinistre, c’est la chose la plus effrayante que vous puissiez faire. Vous vous sentez exposé et bien que tout le monde puisse essayer de ne pas vous faire ressentir cela, c’est malheureusement la réalité.”.

L’actrice reconnaît que ces scènes sont parfois nécessaires pour raconter l’histoire soit en La Couronne ou en Un scandale très britannique. C’est pour cette raison qu’un membre de l’équipe désigné comme coordinateur de la confidentialité Pendant la production, assurez-vous que les acteurs se sentent aussi à l’aise que possible. Cependant, elle maintient qu’elle s’est sentie très mal à l’aise et qu’elle évite les contenus à caractère sexuel.

