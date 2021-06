Zac Efron revient sur Instagram pour partager sa gratitude pour les nominations aux Emmy Down to Earth

Zac Efron est revenu sur Instagram cette semaine pour célébrer les deux nominations aux Daytime Emmy pour sa série documentaire Netflix Les pieds sur terre avec Zac Efron. Dans cette émission de voyage, il parcourt le monde avec l’expert en bien-être Darin Olien à la recherche de modes de vie sains et durables. « Je me sens tellement reconnaissant pour ces nominations aux Daytime Emmy. Tellement fier de cette émission et j’aime toute l’équipe derrière DTE », a-t-il écrit dans sa story Instagram. L’acteur populaire est resté silencieux sur les réseaux sociaux au cours des deux derniers mois.

Les Daytime Emmys ont été annoncés le 25 juin, mais pas tous. Le samedi 17 juillet et le dimanche 18 juillet, d’autres lauréats des Emmy seront annoncés lors de la cérémonie de programmation de style de vie des Daytime Emmy Awards, qui comprend des émissions d’animation, de non-fiction, pour enfants et de fiction en journée. La série documentaire de Zac Efron sera reconnue ces soirs-là. Le spectacle tourne autour Zac Efron et ses voyages à travers le monde en France, à Porto Rico, à Londres, en Islande, au Costa Rica, au Pérou et en Sardaigne, et se concentre sur les thèmes du voyage, de l’expérience de vie, de la nature, de l’énergie verte et des pratiques de vie durables.

Netflix décrit la série comme suit : « Zac Efron devient ‘vert’ alors qu’il parcourt le monde à la recherche des secrets d’une bonne santé, d’une longue vie et d’un niveau plus élevé de conscience écologique. Mais, avec une dose considérable de sensations fortes et … des aventures extrêmes. En partie récit de voyage, en partie série Eco-Warrior, Les pieds sur terre avec Zac Efron est un voyage de profonde conscience de soi et de la culture alors que la star explore comment le monde vit, mange, prie, joue et, dans certains cas, lutte pour survivre. »

Zac proclame : « Je veux défendre quelque chose dans la vie. Nous voyageons à travers le monde pour trouver de nouvelles perspectives sur de très vieux problèmes. La nourriture, l’eau et l’énergie sont tous les principaux éléments de base de la vie moderne. Nous allons pour voir certains des meilleurs éco-innovateurs pour voir comment le changement est un travail intérieur. Et nous allons manger vraiment, vraiment bien. Nous devons commencer à repenser la façon dont nous consommons tout, de notre nourriture à notre énergie. Le changement doit commencer quelque part . Peut-être qu’il est temps que nous changions tous. Il est temps de retomber sur terre. »

La saison 2 a déjà commencé la production suite aux grosses nominations aux Emmy. Toute la saison se déroulera en Australie. Zac Efron a partagé un regard dans les coulisses au fur et à mesure. Et vous pouvez probablement vous attendre à en voir plus sur Instagram dans les mois à venir avant la première.

C’est parti – Down to Earth saison 2! @netflixpic.twitter.com/OQlReZjFdq – Zac Efron (@ZacEfron) 8 mars 2021

Et en attendant que la saison 2 nous emmène dans des lieux exotiques, nous pouvons nous attendre à son prochain thriller, également situé en Australie, Or, avec Anthony Hayes, qui a co-écrit le scénario en plus de réaliser le film.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans le contexte d’un paysage vaste, unique et impitoyable, Or est un thriller tendu sur la cupidité et les efforts que les gens feront pour s’assurer une fortune. Lorsque deux vagabonds voyageant à travers le désert tombent sur la plus grosse pépite d’or jamais trouvée, le rêve d’une immense richesse et de la cupidité s’installe. Ils élaborent un plan pour protéger et creuser leur prime avec un homme qui part pour sécuriser l’équipement nécessaire. L’autre homme reste et doit endurer le rude climat du désert, s’en prenant aux loups et aux intrus, tout en luttant contre le doute rampant qu’il a été abandonné à son propre sort. »

Hayes promet Or sera « une histoire passionnante, captivante et opportune sur la cupidité, l’humanité, qui nous sommes, ce que nous avons fait au monde et où nous allons si nous ne faisons pas attention ». Il poursuit en disant: « Avoir Zac Efron comme homme principal sur ce film est un cadeau absolu et voir ce qu’il crée déjà ne ressemble à rien de ce que nous avons vu de lui auparavant. J’ai hâte de livrer cet audacieux, film viscéral et cinématographique au public du monde entier. » Or devrait sortir cette année.

Sujets : Instagram