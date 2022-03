Les réactions arrivent enfin sur WhatsApp : voici comment elles fonctionnent

WhatsApp permet enfin de réagir aux messages : c’est ainsi que sont utilisées les nouvelles réactions de l’application déjà disponibles dans la version bêta.

Après des mois de rumeurs et d’indices, les réactions ont finalement atteint WhatsApp. La dernière version bêta de l’application introduit enfin la possibilité de réagir aux messages à travers les emojis, de manière similaire à ce que l’on peut trouver depuis quelques temps dans des applications telles que Facebook Messenger ou Telegram.

le réactions WhatsApp Ils ne sont pas encore accessibles à tous. Ils ne peuvent être utilisés qu’à partir de la version 2.22.8.3 de WhatsApp Beta pour Android. Cependant, il faut s’attendre à ce qu’ils finissent par atteindre tous les utilisateurs de l’application de messagerie dans les prochains jours.

WhatsApp permet désormais de réagir aux messages avec des emojis

Depuis WABetaInfo ont signalé l’arrivée de cette fonctionnalité, qui commence à être disponible pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp aujourd’hui.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée, les utilisateurs peuvent choisir parmi six réactions différentes : J’aime, Amour, Rire, Surprise, Triste et Merci. Chaque émotion est représentée par un emoji, et il n’est pas clair si cela sera possible à l’avenir. personnaliser les réactions tout comme cela se passe sur Telegram.

La signification des emojis WhatsApp

Pour pouvoir réagir à un messagefaut juste appui long sur une bulle de message et appuyez sur l’emoji qui représente la réaction. Une fois choisi, il apparaîtra juste en dessous du messageet tous les participants au chat pourront le voir.

Il est probable que, même si vous installez la dernière version bêta de WhatsApp, vous ne puissiez toujours pas voir le menu de sélection des réactions. Il est probable qu’un déploiement progressif de cette fonctionnalité soit en cours, de sorte qu’elle ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs avant quelques heures –ou jours–. Quoi qu’il en soit, l’attente semble toucher à sa fin, enfin.

