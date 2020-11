PETA Angry Over Lil Pump Visite au zoo et à l’éléphant Stunt de « Tiger King »

Le rappeur a également posé avec un tigre, ce que PETA espère que l’USDA traitera après le dépôt de plainte de l’organisation.

Cela fait quelques semaines difficiles pour Lil Pump, mais le rappeur semble s’épanouir dans la controverse. L’artiste de Floride a récemment remué le pot politique dans la scène rap après s’être manifesté pour approuver la réélection de Donald Trump. Pump a même été invité non seulement à assister à un rassemblement Trump, mais il a été invité sur scène par le président lui-même pour dire quelques mots. Alors que Lil Pump n’agitait pas fièrement son drapeau MAGA, le rappeur était en visite Roi tigre star du zoo de Doc Antle. Là, il a tenté de se lier d’amitié avec un éléphant qui n’était clairement pas fan. Antle est vu en vidéo entraînant Pump sur la trompe de l’éléphant, mais après quelques secondes de levage, le gros mammifère a renvoyé le rappeur vers la terre. Comme prévu, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) s’est manifesté pour condamner les actions de Lil Pump et Doc Antle. La directrice associée de PETA de l’application de la loi sur les animaux en captivité, Debbie Metzler, a déposé une plainte auprès du département américain de l’Agriculture, où elle qualifie la cascade de « exceptionnellement dangereuse ». Metzler a ajouté: « Non seulement entrer en contact physique direct avec le puissant tronc d’un éléphant est extrêmement risqué, mais la chute de Lil Pump aurait pu effrayer Bubbles et la conduire à marcher sur Lil Pump alors qu’il atterrissait, ou elle aurait pu traverser la foule et se blesser. n’importe quel nombre de spectateurs. « Elle s’est également plainte du fait que Pump était en contact direct avec un jeune tigre, ce qui, selon Metzler, est contraire à la loi. «Antle a autorisé à plusieurs reprises des célébrités à avoir un contact direct avec des animaux sauvages dangereux, sans se soucier peu ou pas de la sécurité publique. PETA a signalé Antle pour ces types de cascades dangereuses, notamment lorsque Antle a autorisé l’artiste de rap Jin Gates à monter dans une voiture avec un jaguar adulte sur ses genoux. « Ni Antle ni Lil Pump n’ont répondu aux accusations de Metzler, mais le rappeur a partagé une photo de lui avec un gros chat. Découvrez-le ci-dessous. [via]