Lil Nas X arrête les contrecoups de Montero en rappelant aux parents ce qu’est Old Town Road

«Je chante littéralement sur la maigre et l’adultère dans la rue de la vieille ville. Vous avez décidé de laisser votre enfant écouter.

Lil Nas X vient de rôtir les parents en lui disant de s’en tenir à la musique des enfants en leur rappelant de quoi parlent ses paroles ‘Old Town Road’.

La semaine dernière (26 mars), Lil Nas X est revenu avec son nouveau single «Montero (Call Me By Your Name)». La chanson et la vidéo ont toutes deux été louées pour être sans vergogne queer. Dans les paroles, Lil Nas X parle d’une relation sexuelle avec un mec au placard et la vidéo le voit faire un lap dance à Satan. La chanson a immédiatement atteint le sommet des charts iTunes dans le monde entier.

Cependant, il y a également eu des réactions négatives envers «Montero (Appelez-moi par votre nom)» de la part des parents. Les gens disent que c’est inapproprié pour les enfants et qu’il devrait juste faire de la musique comme «Old Town Road». Maintenant, Lil Nas X a applaudi.

LIRE LA SUITE: Nike porte plainte contre les chaussures Lil Nas X Satan pour avoir utilisé leur logo



Lil Nas X rappelle aux parents ce qu’est Old Town Road après le contrecoup de Montero. Image: Columbia Records

Samedi (27 mars), une personne a tweeté: « Le système cible les enfants. Les fans de Lil Nas X sont principalement des enfants » à côté d’une vidéo de Lil Nas X se produisant dans une école. Lil Nas X a ensuite déclaré: « Il n’y avait aucun système impliqué. J’ai pris la décision de créer le clip. Je suis un adulte. Je ne vais pas passer toute ma carrière à essayer de répondre à vos enfants. C’est votre travail. »

Hier (29 mars), le rappeur et chanteur Joyner Lucas a ensuite tweeté: « Je pense que le plus gros problème pour moi est le fait qu’il ne comprend pas » Old Town Road « est l’hymne de tous les enfants. Les enfants l’aiment pour cet album. Ils ont écouté et s’est abonné à ses chaînes. Donc, sans aucune clause de non-responsabilité, il a simplement laissé tomber un morceau du champ gauche et tous nos enfants l’ont vu. Smh. «

Lil Nas X a ensuite fermé Joyner en tweetant: « Je chante littéralement sur la maigre et l’adultère sur la route de la vieille ville. Vous avez décidé de laisser votre enfant écouter. Lean, également connue sous le nom de boisson violette, est une boisson récréative populaire aux États-Unis.

Bien sûr, les paroles de ‘Old Town Road’ sont: « Monter sur un tracteur, penchez-vous tout dans ma vessie. Trompé sur mon bébé, vous pouvez aller lui demander. Ma vie est un film, des taureaux et des fous, un chapeau de cowboy de Gucci, Wrangler sur mon butin. «

il n’y avait aucun système impliqué. j’ai pris la décision de créer le clip vidéo. je suis un adulte. Je ne vais pas passer toute ma carrière à essayer de répondre aux besoins de vos enfants. c’est votre travail. https://t.co/SzjjYe2tf4 – non 🏹 (@LilNasX) 27 mars 2021

En d’autres termes, Lil Nas X n’a ​​jamais fait de musique spécialement pour les enfants et ce n’est pas son travail de censurer son art pour un public plus jeune. Sans oublier que les parents doivent se demander pourquoi ils contestent «Montero (Appelez-moi par votre nom)» mais jouent volontiers à «Old Town Road» pour leurs enfants.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂