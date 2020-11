Quel était le plus grand empire du monde?

Selon Guinness World Records, qui semble une aussi bonne autorité que tout, la réponse est l’Empire achéménide en 480 avant JC Aussi connu sous le nom d’Empire perse, on estime que 44% de la population mondiale était dirigée depuis le trône achéménide dans ce qui est maintenant l’Iran moderne, ce qui en fait le plus grand empire de l’histoire par cette mesure.

Cependant, peut-être sans surprise, tout le monde n’est pas d’accord. En effet, la part de la population mondiale n’est qu’un moyen de mesurer l’étendue d’un empire, et certains se demandent s’il est vraiment juste d’utiliser cette métrique pour comparer des empires de différentes périodes. Par exemple, lorsque l’empire achéménide était à son apogée, il n’y avait que 112,4 millions de personnes en vie. Les Britanniques régnaient sur un quart relativement maigre de la population mondiale en 1901, mais à ce moment-là, la population mondiale était passée à 1,6 milliard de personnes. Est-il raisonnable de comparer les empires britannique et achéménide avec cette métrique? Ou comparons-nous les pommes aux oranges?

En relation: Pourquoi Rome est-elle tombée?

C’est sans entrer dans les avantages et les inconvénients des autres façons de mesurer la taille: la plus grande masse terrestre; la plus grande masse terrestre contiguë; la plus grande armée; produit intérieur brut le plus élevé; etc.

Au lieu de cela, nous devrions utiliser une métrique pour mesurer l’influence et la stabilité à long terme, a déclaré Martin Bommas, égyptologue et directeur du musée d’histoire de l’Université Macquarie à Sydney, en Australie, car c’est une chose de se lancer dans des campagnes belliqueuses pour amasser des terres, mais cela nécessite un ensemble différent de compétences logistiques et d’infrastructures pour conserver et administrer ces territoires.

« Pour moi, la métrique se comptait en années », a déclaré Bommas à 45Secondes.fr. « Regardez le Troisième Reich d’Hitler; il a fallu beaucoup de territoire pour rivaliser avec les Romains, mais personne ne l’appellerait un empire parce que cela n’a duré que six ans et dans une période de guerre totale. »

« Je pense que pour être classé comme un empire, il faut une période de paix pour apporter la prospérité », a ajouté Bommas. Cette prospérité peut ensuite être exploitée afin que les ressources et la richesse puissent être renvoyées dans la patrie, a déclaré Bommas.

C’est là que l’Empire mongol de Gengis Khan échoue en tant que candidat au plus grand empire du monde. Bien qu’il puisse légitimement prétendre être le plus grand empire terrestre contigu, cela n’a pas duré aussi longtemps. À peine 88 ans après sa fondation, l’empire a été coupé en quatre khanats distincts parce que les descendants de Gengis Khan se disputaient la ligne de succession, et la majeure partie de l’unité relativement brève de l’empire mongol a été consacrée à la bataille avec des étrangers, élargissant agressivement ses frontières à ce qui s’est avéré. être un taux insoutenable.

L’Empire mongol de Gengis Khan en 1227 et à son apogée en 1279 (Crédit image: Shutterstock)

L’Empire britannique n’était peut-être pas contigu, mais il bat les Mongols en termes de masse terrestre sous son contrôle. « C’était tellement énorme que nous avons presque du mal à le comprendre aujourd’hui », a déclaré Bommas. « Le soleil ne s’est littéralement pas couché sur l’Empire britannique et ce n’était pas seulement la terre qu’il contrôlait; les mers étaient dominées par les Britanniques. »

L’Empire britannique a émergé à la fin des années 1500 lorsque les royaumes alors séparés d’Angleterre et d’Écosse ont établi leurs premières colonies d’outre-mer dans les Amériques et les Caraïbes. Sur le plan technique, vous pourriez faire valoir que l’Empire britannique existe toujours – quoique dans un sens considérablement réduit – grâce à sa possession continue de 14 territoires d’outre-mer relativement mineurs, dont Gibraltar et les îles Falkland. Il existe également 16 pays indépendants, également connus sous le nom de Commonwealth Realms, où la reine Elizabeth II est toujours le chef de l’État, notamment l’Australie, le Belize, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et plusieurs pays des Caraïbes. Mais la plupart conviennent que cela a pris fin en 1997, lorsque le Royaume-Uni a rendu Hong Kong à la Chine, a déclaré Bommas.

« Le prince Charles a déclaré que Hong Kong marquait la fin », a déclaré Bommas. « C’était la dernière grande colonie de l’empire, donc je suis heureux de l’accompagner sur celui-là. »

Si nous sommes également d’accord avec le prince Charles, alors l’Empire britannique a duré environ 400 ans, ce qui signifie que bien que les Britanniques aient conquis plus de régions du globe que quiconque, ils ne peuvent toujours pas être appelés le plus grand empire lorsque mesuré par la longévité. L’Empire ottoman, gouverné à partir de la Turquie moderne, a survécu à l’Empire britannique parce qu’il a régné pendant au moins 600 ans. Mais ce sont les Romains – à supposer que vous soyez d’accord que l’Empire romain a persisté lorsqu’il s’est scindé en deux pour créer l’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient – ce dernier a duré le plus longtemps à près de 1500 ans.

« Si vous regardez au fil des années, les Romains ont remporté ce concours haut la main », a déclaré Bommas.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂