Souhait des fans pour les gammes de remplacement d’Alex Trebek de Jeff Goldblum à Morgan Freeman

Péril! a été un aliment de base pour les téléspectateurs depuis des décennies maintenant, et il est toujours aussi fort. Cela a engendré à la fois des jeux et des mèmes, et beaucoup de gens ne peuvent pas se souvenir d’une enfance sans la regarder avec un être cher au moins une fois. Une grande partie de ce succès est due à l’hôte, Alex Trebek.

Maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles il va bientôt prendre sa retraite, et beaucoup se demandent qui devrait prendre sa place sur Reddit. Bien qu’il y ait beaucoup de prétendants potentiels, un homme s’est démarqué des autres.

‘Péril!’ a une longue histoire

Péril! est un quiz avec une torsion. Les candidats ont le choix entre six catégories et ils choisissent parmi ces choix.

Le truc, c’est qu’on ne leur pose pas de question. On leur donne une réponse et ils doivent répondre sous la forme d’une question. Bien que cela puisse sembler insignifiant, quiconque a essayé de suivre sait qu’il faut un peu de pratique pour bien faire les choses.

C’est un concept étrange qui aurait pu être un flop, mais les téléspectateurs l’adorent, et des millions de personnes se connectent fidèlement pour regarder depuis des années. En réalité, Péril! est diffusé depuis 56 ans.

Péril! a frappé les ondes en 1964 lorsque Trebek est devenu l’hôte, et sa popularité continue de croître.

Alex Trebek prend-il sa retraite?

L’animateur bien-aimé a récemment eu 80 ans, ce qui fait que beaucoup de gens se demandent quand il va officiellement tourner son micro et démissionner. Il a été l’hôte de Péril! depuis 1984, Trebek a donc passé la majorité de sa carrière sur le tournage de Péril!.

Trebek s’est récemment manifesté et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite de si tôt. Il est resté l’hôte pendant sa bataille contre le cancer, et il n’a pas l’intention d’aller nulle part.

Selon Business Insider: «Malgré les rumeurs de sa retraite, le contrat de Trebek est en vigueur jusqu’en 2022, ce qui a été réaffirmé lorsqu’il a annoncé son diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 en mars dernier. À l’époque, il a dit qu’il prévoyait de vaincre la maladie, car il avait un contrat pour accueillir « Péril« Pendant trois ans supplémentaires. »

Pourtant, Trebek finira par démissionner, et beaucoup de gens se demandent qui prendra sa place.

Les utilisateurs de Reddit sont déchirés

Neil DeGrasse Tyson est considéré comme un choix parfait pour le futur hôte de Péril!, mais il y a d’autres célébrités sur lesquelles les fans fantasment. Bien que personne ne puisse vraiment remplacer Trebek ou reproduire son style, il existe de sérieux prétendants.

Jim Carrey et Will Ferrell ont été jetés dans le mélange. Ce serait un départ de ce que Trebek apporte Péril!, et certains pensent que cela pourrait être une bonne décision. Cela a fonctionné pour Drew Carey lorsqu’il a succédé à Bob Barker, après tout, et de nombreux fans pensent qu’un comédien est exactement ce que Péril Besoins.

Pourtant, d’autres fans pensent qu’un comédien est la mauvaise voie à suivre. Tandis que Péril! c’est amusant à regarder, il a une sorte de ton sérieux. Il n’y a pas de rebondissements, ni de fans serrant frénétiquement l’hôte comme s’ils étaient sur le Le prix est juste.

Cela signifie probablement que Weird Al Yankovic ne deviendra pas l’hôte non plus si ABC décide de s’en tenir à la formule qui fonctionne depuis si longtemps.

Le nom de Jeff Goldblum est apparu sur le forum, mais tout le monde n’était pas d’accord avec cela. Un fan a déclaré: « Au moment où Goldblum a répondu à une question, la série serait terminée. »

Morgan Freeman est également un favori des fans. Bien que son style ne corresponde pas à celui de Trebek, cela maintiendrait la nature sérieuse de la série tout en restant divertissant.

Ken Jennings a obtenu le plus de votes et beaucoup pensent que cela pourrait être le résultat le plus probable. Comme l’a souligné un utilisateur de Reddit, Jennings est un Péril! champion et il est actuellement producteur-conseil.

Pourtant, de nombreux fans pensent qu’il n’y a qu’une seule personne qui peut remplacer Trebek, et cet homme est Alex Trebek.