Shane Dawson et Ryland Adams vont-ils avoir un bébé ? YouTubers fait allusion à des plans pour devenir parents

Shane Dawson et Ryland Adams envisagent d’avoir un bébé. Adams a révélé les plans du couple pour devenir parents dans une récente vidéo YouTube.

Le couple est en couple depuis 2016 et s’est fiancé en 2019, dans une proposition bien documentée.

Cependant, le couple normalement ultra-public a gardé leur relation quelque peu privée au cours de la dernière année alors que Dawson poursuit sa pause sur YouTube à la suite de la controverse sur les «blagues» passées sur la pédophilie, le racisme et la bestialité.

Shane Dawson et Ryland Adams vont-ils avoir un bébé ?

Dans une vidéo publiée le 22 juin, Adams a montré un t-shirt pour bébé qu’il avait acheté en souvenir lors d’un voyage à Cabo, au Mexique, avec Dawson.

« Une chemise de bébé parce que nous voulons avoir un enfant, donc si nous commençons à le mettre dans le monde avec nos achats, cela deviendra réalité », a déclaré Adams à sa sœur Morgan.

Morgan a ensuite demandé comment le couple envisageait de concevoir ou qui porterait l’enfant.

« C’est ce que nous ne savons pas encore », a répondu Adams. « Nous y réfléchissons, mais c’est notre première étape pour mettre de l’énergie dans le monde pour vouloir avoir un enfant, alors nous avons une petite chemise pour bébé Cabo. »

Les fans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Shane Dawson devienne père.

Sur les réseaux sociaux, les réactions à la nouvelle ont été mitigées.

À la suite de la controverse de Dawson, certains ont exprimé leur inquiétude sur sa capacité à élever un enfant.

Des extraits d’anciennes vidéos et d’interviews qui ont refait surface l’année dernière montrent que Dawson fait plusieurs commentaires sur la recherche de pornographie enfantine en ligne, demande à des mineurs d’accomplir des actes sexuels pour sa caméra et interprète des scènes de croquis impliquant la masturbation sur une découpe d’un mineur.

Dawson s’est abondamment excusé pour les clips, qui, selon lui, étaient des blagues à l’époque.

Les commentaires, blagues ou non, reflètent un manque de jugement inquiétant sur ce qu’il est acceptable de dire aux enfants ou à leur sujet.

Cependant, Dawson a maintenu que les commentaires et les séquences étaient sensationnalistes à des fins de divertissement et ne reflètent pas son véritable caractère.

D’autres ont défendu le couple et leur famille en expansion.

D’autres fans ont défendu Dawson et Adams en ligne, soulignant le temps qui s’est écoulé depuis la controverse de Dawson et sa décision de devenir père.

Dawson est resté en dehors de YouTube pendant un an et la plupart des clips controversés remontent à plusieurs années auparavant.

Si l’on en croit ses excuses, Dawson a eu des années de réflexion et de croissance qui, espérons-le, l’ont rendu plus perspicace et mieux équipé pour s’occuper d’un enfant.

Dawson a laissé entendre qu’il retournerait sur YouTube et a déclaré qu’il avait «réévalué» sa vie. Ses commentaires offrent l’espoir qu’il a changé ses perspectives problématiques sur la race et le bien-être des enfants et des animaux.

Alors qu’il comprend, selon ses propres mots, ce qu’il veut faire de sa vie, la planification d’une famille pourrait conduire à un nouveau sens du but.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.